5月19日より、全国のファミリーマートにて『ヨッシーとフカシギの図鑑』とのコラボキャンペーンが開催されることが発表された。

【画像あり】何を引いてもヨッシーしか出ない！？ キャンペーン・一番くじラインナップ

本キャンペーンでは、対象商品を購入するともらえる豆皿のプレゼントや、ファミペイのスタンプを集めて応募する抽選企画、ヨッシーだけをフィーチャーした一番くじの発売など、複数の施策が展開される。

5月19日10時から6月1日までの期間中、対象商品を2品購入するごとに豆皿1個がもらえる。豆皿はヨッシーのタマゴをモチーフにしたデザインで、全4種類が用意される。景品はなくなり次第終了となる。

あわせて、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入するとスタンプが1個たまり、5個集めて応募することで抽選でヨッシーのグッズセットが当たるキャンペーンも実施される。コースは「ぬいぐるみ8色セットコース」（20名）と「クムクムパズル8色セットコース」（20名）の2種類。キャンペーン期間は5月19日から6月1日まで、応募期間は5月19日から6月5日まで。

5月23日からは、全国のファミリーマート店舗にて「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」が順次発売される。価格は1回750円（税込）。

A賞は「ヨッシーのぬいぐるみ with りんご」で、りんごを抱えて座った姿のボア生地のぬいぐるみ。

B賞は「カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット」（全3種）で、みどり・ピンク・きいろのチャーム付きマスコットが並ぶ。

C賞は取っ手がりんごモチーフの「とってもすてきなマグカップ」、D賞は線画のヨッシーをあしらった陶器の「プレートコレクション」（全4種）。

E賞はコースターやクリップなどの「ラバーコレクション」（全6種）、F賞はメモやステッカーがセットになった「ジッパーバッグ・メモコレクション」（全6種）、G賞はタオルや吸水ポーチなどの「ファブリックコレクション」（全6種）。

最後の1個を引くともらえるラストワン賞は、眠っている姿の「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」となる。

また、4月28日から6月1日までの期間中、『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカードを購入し特設サイトから応募すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たる。ラストワン賞の色違いにあたるピンクカラーのヨッシーで、応募期限は6月2日23時59分まで。

さらに5月19日から6月1日の期間中、ファミリーマート店舗にてスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でGPSチェックインを行うと、限定デザインの壁紙をダウンロードできる。チェックインはキャンペーン期間中1回のみ可能となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）