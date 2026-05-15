先月６日山形県酒田市で物置小屋に侵入して火をつけたとして逮捕された２３歳の男が、きょう送検されました。

【写真を見る】他の放火事件にも関与か...酒田市不審火 放火疑いで逮捕の男を送検 調べ進める（山形）

男はこのころ酒田市で連続して発生した複数の放火事件に関わった可能性があり、調べが進められています。

建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されたのは酒田市東泉町２丁目の無職の男（２３）です。

警察によりますと、男は先月６日午後９時ごろ、酒田市東泉町２丁目の８９歳の男性の家の物置小屋に侵入し、火をつけた疑いがもたれています。

男は容疑をみとめています。

■同じ時期に５件の不審火 ほかの火災への関与は

酒田市では今年３月末から先月上旬にかけて放火とみられる不審火が５件連続して発生しています。今回の逮捕はこのうちの１件ですが、男は複数の火災にかかわった可能性があり、調べが進められています。

付近の住民「夜遅くに帰ってきたりもするから、ホッとしたという気持ちだけですね」

付近の住民「残念だと思う。同じ町内の人がやっているというのは。長年住んできたがそんなことあるなんて考えてもみなかった。一安心です、まずは今の所」

男の身柄はきょう、山形地方検察庁に移されていて、さらなる調べが進められています。