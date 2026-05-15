『新機動戦記ガンダムW』新規映像の制作決定 初代『ガンダム』リマスタープロジェクト始動
アニメ『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。『新機動戦記ガンダムW』の新規映像の制作が決定し、『機動戦士ガンダム』のリマスタープロジェクトが始動した。
【動画】SEEDも新展開！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像
昨年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』は、新規PVの公開やイベント、再上映なども行い、多くのファンがいることから新規映像の制作が決定。新規映像の詳細は後日発表となる。
また、ガンダム50周年を迎えるにあたり、原点である『機動戦士ガンダム』をより多くの人に視聴してもらうべく、リマスタープロジェクトが始動。2029年の展開を予定している。
ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
『ガンプラ』は累計出荷数8億個を突破、『ガンダムカードゲーム』は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンと繋がっている。
『ガンダムカンファレンス』では、昨年の配信では『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の情報公開をはじめ、大阪・関西万博へのパビリオン出展など、ガンダムシリーズの新たな挑戦となる数々のプロジェクトを紹介し、大きな話題となった。
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昨年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』は、新規PVの公開やイベント、再上映なども行い、多くのファンがいることから新規映像の制作が決定。新規映像の詳細は後日発表となる。
ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
『ガンプラ』は累計出荷数8億個を突破、『ガンダムカードゲーム』は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンと繋がっている。
『ガンダムカンファレンス』では、昨年の配信では『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の情報公開をはじめ、大阪・関西万博へのパビリオン出展など、ガンダムシリーズの新たな挑戦となる数々のプロジェクトを紹介し、大きな話題となった。
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