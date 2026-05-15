今回の研究のサンプルを抽出したホモ・エレクトスの歯4本/Qiaomei Fu

（CNN）「ホモ・エレクトス」として知られる先史時代の人類は、我々の祖先の中で初めてアフリカを離れ、大陸を越えて移動し、最終的に約200万年にわたり地球上を歩き回った。しかし研究に利用できる遺伝物質が乏しいため、この種は人類の起源における大きな謎のままであり続けている。

今回、科学者たちは中国で発掘された6本の歯から太古のたんぱく質を抽出し、ホモ・エレクトスと、我々ホモ・サピエンスを含む後世の人類種との間に、分子レベルでのつながりがあることを初めて明らかにした。

「これが大きな一歩となり、分断された枝をつなぎ合わせながら人類の進化の樹を描くことができる」と、米首都ワシントンのスミソニアン国立自然史博物館に在籍する古人類学者、ライアン・マクレー氏は述べた。同氏は本研究には関与していない。

ホモ・エレクトスの化石はアフリカ、アジア、欧州で発見されているが、化石の年代や保存状態の悪さから、DNAなどの有益な分子データを取得することは困難だった。

13日付の科学誌ネイチャーに掲載された研究論文で、中国の遺伝学者であるフー・チャオメイ氏とその共同研究チームは、中国国内の3カ所で発掘された歯から古代のエナメルたんぱく質を抽出・分析することに成功した。これらの歯はいずれも約40万年前のものとされる。

アミノ酸の配列から構成されるたんぱく質は、太古のDNAよりも安定している。後者は脆弱（ぜいじゃく）な分子で、比較的容易に分解してしまう。たんぱく質に含まれる情報は詳細さの点では格段に劣るが、それでも依然として標本の進化の歴史を解明する手がかりにはなる。

フー氏は北京にある中国科学院傘下の脊椎（せきつい）動物古生物学・古人類学研究所の教授を務める。同氏らのチームは化石の形態を損なうことなく研究を行うため、ドリルではなく酸エッチングを用いて歯のエナメル質から微量のサンプルを採取した。

未知の変異体の発見

研究者らは、中国国内の遺跡3カ所から出土した標本に二つのアミノ酸変異体が共通して見られることを突き止めた。そのうち一つはこれまで知られていなかったものだったという。この発見から、研究者らはこれらの歯はすべて同一の種に属していたと結論付けた。

二つ目の変異体は、以前デニソワ人や一部の現生人類の集団からも確認されていた。デニソワ人はやはり謎に包まれた、太古の人類種。

この研究によると、他の人類種にもこの変異体が存在していたことは、デニソワ人がかつてホモ・エレクトスと交雑し、その後、ある時点でホモ・サピエンス（現生人類）とも交雑したことを示唆している。

その結果、デニソワ人のDNAの痕跡は今日でも一部の人類に受け継がれている。同様に現生人類の集団の祖先にはネアンデルタール人も一部含まれている。これは約4万年前に絶滅したこの人類種との過去の交流が残した遺産に他ならない。デニソワ人もまた、ネアンデルタール人と交雑していた。

東南アジアの現生人類の集団にはデニソワ人の遺伝的要素が最も多く見られ、かつてこの地で両人類種が接触したことを示唆している。

「ゴースト系統」

遺伝学者たちの認識では、デニソワ人の一部の遺伝的要素にはDNAの一致が見られない未知の「ゴースト系統」からのものが含まれる。ホモ・エレクトスはその有力な候補の一つだったと、オランダ・ライデンのナチュラリス生物多様性センターの研究員、エドゥアルド・ポップ氏は電子メールで述べた。

「今回の研究はその関連性をさらに強固なものにする」とポップ氏。「これは東アジアのホモ・エレクトスに関連する集団がデニソワ人に遺伝的に寄与し、ひいては彼らを通じて一部の現生人類にも間接的に寄与した可能性があることを示唆している」と語った。

「こうした知見はアジアにおける人類の進化を、明確には枝分かれせず、時に重なり合いながら交雑した集団のネットワークとして捉える見解と合致するものだ」（ポップ氏）

たんぱく質の情報から、研究者らは化石の性別（男性5体、女性1体）を判別することにも成功した。判別はY染色体上の歯のエナメル質に関連する遺伝子に含まれる性特異的マーカーを特定することで行った。

これらの化石は、中国中部および北部の3カ所の遺跡、すなわち周口店、和県、孫家洞から出土したもの。新たな研究ではデニソワ人とホモ・エレクトスが交雑したという仮説に大きく依拠していたが、スミソニアン国立自然史博物館のマクレー氏は、ホモ・エレクトスの化石が40万年前のものなのに対し、デニソワ人の化石が15万〜30万年前のものであることを踏まえると、両者は祖先と子孫だった可能性も考えられると指摘した。つまりデニソワ人はホモ・エレクトスと共存していたのではなく、そこから直接的に進化した種でもあり得るという。

「交雑によるアミノ酸変異体の伝達は確かに可能であり、むしろ起こり得るとさえ言えるが、考古学的証拠があれば両グループのより密接なつながりを裏付ける助けになるだろう」（マクレー氏）

フー氏は、自身のチームが歯のエナメル質から得た情報だけではホモ・エレクトスが他の人類とどのように関係していたかを理解するには詳細が不十分であることに同意した。そのような詳細な情報を提供できるのはDNAだけだとしつつ、フー氏は今回の結果を将来の研究に向けた新たな疑問を提起するものだと位置づけている。