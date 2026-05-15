タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。年明けから続く多忙な日々と、現在抱えている深刻な腰痛の症状について明かした。

【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）

この日、堀は「年が明けてから、なんかずっとドタバタしてます」と切り出し、「腰痛でうめきながら」も必死に活動を続けてきたことを告白。「経験したことのない吐き気がするほどの腰の痛み」に見舞われていたが、その状態でできる範囲の動きを模索していたと明かした。

続けて、このような時期について堀は、人生において数年に一度訪れる「種まきのような」一番大切な時期だと説明。「見逃したり、怠ると何年か後に影響してしまう」と、これまでの経験に基づいた持論を展開した。

「バットを振らなくちゃ、当たらないし飛ばせない」と、空振りを恐れず行動し続けることの重要性をつづった堀。「本当は年齢的にも余裕持って生きたいし」「ゆっくりしていたい」と本音を吐露しつつも、自分を突き動かすのは歌うことや仕事、そして「何よりもファンの皆様が大好きだから」という熱い想いであることを伝えた。

この投稿に読者からは「決して無理せずに」「ちえみちゃんの生き方が大好き」「元気なままならそれだけで十分」などの温かいコメントが寄せられている。