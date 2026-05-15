人気コスプレーヤーの真中つぐが15日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島での撮影ショットを投稿した。

「大切なお知らせ」と題し、「真中つぐ1st写真集『ハイレグ天国』の発売が決まりました」と報告した。

「まさか自分が写真集を出せるなんて本当に思っていなくて…夢のまた夢という気持ちです。ロケ地は石垣島。いっぱい笑って、いっぱいはしゃいで、でもドキッとするようなアングルも。今の真中つぐを、ぎゅっと詰め込みました」とつづり、石垣島の海に膝までつかった状態の、布面積が極めて少ないハイレグ衣装ショットを公開。「『こういうつぐが好き』って思ってもらえる1冊になっていると思います。みんなが叶えてくれた夢。絶対、絶対見てほしいです」と願った。

さらに「2026／6／20(土)12:00〜書泉さんにて真中つぐ1st写真集『ハイレグ天国』発売記念イベントがあります 初めての書泉さんイベント 直接お渡しできる機会を作ってもらえてうれしいです みんなに直接ありがとうって伝えたい」と記し、畳の上で足をV字にして脚線美を披露した茶色のハイレグ衣装ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「大胆になって来ましたね」「股下からお尻にかけての鋭い切れ込みがた、たまらない」「究極のボディー」「際どさサイコー」「ハイレグ最高」「攻めてるなぁ」「まさにパラダイス〜」「セクシー」「ヤバイ姿」「なんだこりゃあ〜凄すぎる」「なにその水着！？下着！？すごい！！」「ほとんど…裸」などのコメントが寄せられている。

真中は神奈川県出身。14年からコスプレーヤーの活動を開始。「日本一競泳水着が似合うコスプレーヤー」と称されることもある。24年までは一般企業に勤務し広報なども務めた異例の経歴。身長169センチ。血液型A。