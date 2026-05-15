お笑いタレントの古坂大魔王が１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身よりはるかに巨体という兄の意外過ぎる職業を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは“思い出に残る愛のムチ”を受けたことがありますか？」について聞かれると「僕は男３人兄弟で、僕が１８６センチ、９０キロあるんですけど３人兄弟の中で一番小さいんですよ」と話し出した古坂。

「それが家でケンカするものだから、ウチのお母さん、愛のムチどころか愛の爆弾で。ケンカ始まると止まらないから熱湯をかけるんです。『アッチッチ！』で止まるっていう…」と明かしたところでＭＣのミッツ・マングローブが「お兄さん、もっと大きいんですか？」と問いかけ。

「１６０キロあるんですよ。プロレスファンでスタン・ハンセンと写真撮ったら、ハンセンの方が一回り小さいの」と、全盛期に１９３センチ、１４６キロだった巨漢レスラーの名前を出して答えた古坂。

「それがウチの兄貴で、とんでもなくでかいんですよ」と続けたところで共演の中尾ミエが「何やってるんですか？」と聞くと「あの…、銀行員なんです」と答えて驚かせると「でも、汗っかきだから楽だって。（伝票整理の時に汗で）めくれるって。ツバつけなくても」と笑顔で話していた。