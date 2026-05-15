アジア株 総じて下落、香港株は大幅反落 アジア株 総じて下落、香港株は大幅反落

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東京時間17:40現在

香港ハンセン指数 25962.73（-426.31 -1.62%）

中国上海総合指数 4135.39（-42.53 -1.02%）

台湾加権指数 41172.36（-579.39 -1.39%）

韓国総合株価指数 7493.18（-488.23 -6.12%）

豪ＡＳＸ２００指数 8630.84（-9.87 -0.11%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75522.50（+123.78 +0.16%）



１５日のアジア株は総じて下落。米中首脳会談が波乱なく終了し、イベント通過後の利益確定の売りに押された。ＮＹ原油が時間外取引で上昇していることも重石となった。香港株は大幅反落。幅広い業種が売られた。台湾株も大幅反落。半導体関連株を中心に売りが広がった。豪州株は小反落。ハイテク、エネルギーが上昇、素材、公益が下落した。



上海総合指数は続落。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、ガラス繊維の製造と販売の中国巨石、通信機器メーカーの江蘇中天科技、ケーブル製造の亨通光電が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。会計システム会社のゼロ、炭鉱会社のヤンコール・オーストラリアが買われる一方で、鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、金の探査・生産会社のラメリウス・リソーシズ、天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、エネルギー会社のＡＧＬエナジーが売られた。

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