荘内銀行は15日、昨年度の決算を発表しました。貸出金利息の増加や与信関係費用の減少などで2期連続の増収増益となりました。



荘内銀行が発表したことし3月期の昨年度決算は、一般企業の売上高に相当する経常収益が前の年より45億3,100万円多い285億2,000万円となり、過去最高となりました。また、銀行の最終的な利益となる純利益は前の年より13億5,800万円多い29億5,800万円で、2期連続で増収増益となりました。

荘内銀行によりますと、金利上昇による貸出金利息の利益などが増加した一方、貸出金が回収できなくなるリスクに備えた与信関係費用が減少したことが、増収増益の主な要因だということです。





荘内銀行 山科宏幸代表取締役専務「従来のマイナス金利下から金利のある世の中に変わったことで、資産規模の拡大が収益に直結する環境になった。預貸ビジネス並びに有価証券の運用を拡大し、収益の最大化を図っていく」また、荘内銀行は、来年2027年1月に秋田市の北都銀行と合併し、新たにフィデア銀行となります。荘内銀行 山科宏幸代表取締役専務「昨年度は合併を見据えた実質1行体制がスタートした。具体的に山形県・秋田県の間のお客様同士のつながり、ビジネスマッチングが活発化し、商談が成立した事例もある」2行合算の経常収益は前の年より27億100万円多い510億6,200万円、純利益は前の年より9億2,500万円多い34億7,100万円で、こちらも増収増益となりました。2行の来年2027年3月期の業績予想は、財務を含めた銀行全体の利益となる経常利益が44億円、純利益は29億円を計画しているということです。