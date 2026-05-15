ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７６ｂｐにそれぞれ拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　3.11
フランス　　　3.748（+64）
イタリア　　　3.869（+76）
スペイン　　　3.537（+43）
オランダ　　　3.228（+12）
ギリシャ　　　3.822（+71）
ポルトガル　　　3.481（+37）
ベルギー　　　3.67（+56）
オーストリア　3.372（+26）
アイルランド　3.315（+21）
フィンランド　3.392（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）