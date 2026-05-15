ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７６ｂｐにそれぞれ拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７６ｂｐにそれぞれ拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 3.11
フランス 3.748（+64）
イタリア 3.869（+76）
スペイン 3.537（+43）
オランダ 3.228（+12）
ギリシャ 3.822（+71）
ポルトガル 3.481（+37）
ベルギー 3.67（+56）
オーストリア 3.372（+26）
アイルランド 3.315（+21）
フィンランド 3.392（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 3.11
フランス 3.748（+64）
イタリア 3.869（+76）
スペイン 3.537（+43）
オランダ 3.228（+12）
ギリシャ 3.822（+71）
ポルトガル 3.481（+37）
ベルギー 3.67（+56）
オーストリア 3.372（+26）
アイルランド 3.315（+21）
フィンランド 3.392（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）