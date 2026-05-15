クマの影響を受けている場所のひとつが学校教育の現場、子どもたちです。予定されていた校外学習を変更せざるを得なかった学校も出ていて、子どもたちの学びが脅かされています。

【写真を見る】校外学習がやむを得ず “校内” 学習へ クマの影響は学校現場にも 子どもの安全と学びのハザマにある苦悩（山形）

ＴＵＹでは小中学校の校外学習について、クマによる影響が出ているかを県内３５の市町村の教育委員会に聞き取り調査を行いました。

その結果、複数の自治体で、校外学習に影響が出ていることがわかりました。

■学校の対応は

大石田町の小学校では、昆虫の観察会を屋外で実施する予定でしたが、前日に観察場所周辺にクマが出没したため、屋内での活動に変更したということです。

また、白鷹町でも校外学習を校内での学習に変更したケースが確認されています。

さらに尾花沢市の小学校では、来月予定してる林の散策について市に実施可否の相談が寄せられているということです。

このほか、学校単位で変更を行い自治体が把握していないケースがあるとみられます。

■子どもの安全と学び…教育現場の苦悩

校外学習は子どもの経験や体験において大切な学習とされています。クマが様々な分野に影響を与える中、教育現場も子どもの安全と学びのハザマで苦悩している実態が見えてきます。