　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 119(　　 111)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 102(　　 102)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 369(　　 369)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　22(　　　22)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　74(　　　74)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1221(　　1221)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 481(　　 481)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1429(　　 681)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 367(　　 301)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52988(　 25340)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 138(　　　64)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 515(　　 283)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　13)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 36246(　 16190)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　88(　　　28)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　 2)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 185(　　 185)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3373(　　3373)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 393(　　 393)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　49(　　　49)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 13994(　 13994)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース