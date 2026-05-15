主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 119( 111)
TOPIX先物 6月限 102( 102)
日経225ミニ 6月限 369( 369)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 74( 74)
日経225ミニ 6月限 1221( 1221)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 481( 481)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1429( 681)
9月限 26( 20)
TOPIX先物 6月限 367( 301)
日経225ミニ 6月限 52988( 25340)
7月限 138( 64)
8月限 2( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 515( 283)
9月限 19( 13)
日経225ミニ 6月限 36246( 16190)
7月限 88( 28)
8月限 12( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 185( 185)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3373( 3373)
7月限 47( 47)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 393( 393)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 49( 49)
日経225ミニ 6月限 13994( 13994)
7月限 15( 15)
8月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 119( 111)
TOPIX先物 6月限 102( 102)
日経225ミニ 6月限 369( 369)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 74( 74)
日経225ミニ 6月限 1221( 1221)
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 481( 481)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1429( 681)
9月限 26( 20)
TOPIX先物 6月限 367( 301)
日経225ミニ 6月限 52988( 25340)
7月限 138( 64)
8月限 2( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 515( 283)
9月限 19( 13)
日経225ミニ 6月限 36246( 16190)
7月限 88( 28)
8月限 12( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 185( 185)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3373( 3373)
7月限 47( 47)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 393( 393)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 49( 49)
日経225ミニ 6月限 13994( 13994)
7月限 15( 15)
8月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース