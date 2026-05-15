　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2927(　　1681)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4745(　　2816)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2606(　　2446)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1173(　　 804)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 941(　　 771)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1193(　　 477)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3186(　　2881)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 113(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2186(　　1991)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1047(　　 789)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6439(　　6326)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1295(　　 492)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 129(　　 129)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3509(　　1416)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 145(　　 131)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 789(　　 547)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 6月限　　　120645(　 51627)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 379(　　 205)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　 9)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1514(　　 938)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　41(　　　29)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 56834(　 27964)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 351(　　 127)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　37(　　　 7)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7206(　　7206)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1058(　　1058)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 29655(　 29655)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース