主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2927( 1681)
TOPIX先物 6月限 4745( 2816)
日経225ミニ 6月限 2606( 2446)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 804)
TOPIX先物 6月限 941( 771)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1193( 477)
TOPIX先物 6月限 3186( 2881)
日経225ミニ 6月限 113( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2186( 1991)
TOPIX先物 6月限 1047( 789)
日経225ミニ 6月限 6439( 6326)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1295( 492)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 129( 129)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3509( 1416)
9月限 145( 131)
TOPIX先物 6月限 789( 547)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 120645( 51627)
7月限 379( 205)
8月限 19( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1514( 938)
9月限 41( 29)
日経225ミニ 6月限 56834( 27964)
7月限 351( 127)
8月限 37( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 7206( 7206)
7月限 133( 133)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1058( 1058)
9月限 23( 23)
日経225ミニ 6月限 29655( 29655)
7月限 59( 59)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2927( 1681)
TOPIX先物 6月限 4745( 2816)
日経225ミニ 6月限 2606( 2446)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 804)
TOPIX先物 6月限 941( 771)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1193( 477)
TOPIX先物 6月限 3186( 2881)
日経225ミニ 6月限 113( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2186( 1991)
TOPIX先物 6月限 1047( 789)
日経225ミニ 6月限 6439( 6326)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1295( 492)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 129( 129)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3509( 1416)
9月限 145( 131)
TOPIX先物 6月限 789( 547)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 120645( 51627)
7月限 379( 205)
8月限 19( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1514( 938)
9月限 41( 29)
日経225ミニ 6月限 56834( 27964)
7月限 351( 127)
8月限 37( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 7206( 7206)
7月限 133( 133)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1058( 1058)
9月限 23( 23)
日経225ミニ 6月限 29655( 29655)
7月限 59( 59)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース