外国証券 先物取引高情報まとめ（5月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4644( 4616)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 7357( 7307)
9月限 53( 3)
日経225ミニ 6月限 115526( 115526)
7月限 887( 887)
8月限 26( 26)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2049( 2049)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 5580( 5580)
日経225ミニ 6月限 78608( 78608)
7月限 602( 602)
8月限 23( 23)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 95)
TOPIX先物 6月限 1702( 1694)
日経225ミニ 6月限 1251( 1251)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 564( 564)
TOPIX先物 6月限 1534( 1534)
日経225ミニ 6月限 3413( 3413)
7月限 21( 21)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 322)
TOPIX先物 6月限 745( 745)
日経225ミニ 6月限 930( 930)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
TOPIX先物 6月限 4275( 4275)
日経225ミニ 6月限 26654( 26654)
7月限 471( 471)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 119)
TOPIX先物 6月限 175( 125)
9月限 50( 0)
日経225ミニ 6月限 340( 340)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 76( 76)
日経225ミニ 7月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4644( 4616)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 7357( 7307)
9月限 53( 3)
日経225ミニ 6月限 115526( 115526)
7月限 887( 887)
8月限 26( 26)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2049( 2049)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 5580( 5580)
日経225ミニ 6月限 78608( 78608)
7月限 602( 602)
8月限 23( 23)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 95)
TOPIX先物 6月限 1702( 1694)
日経225ミニ 6月限 1251( 1251)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 564( 564)
TOPIX先物 6月限 1534( 1534)
日経225ミニ 6月限 3413( 3413)
7月限 21( 21)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 322)
TOPIX先物 6月限 745( 745)
日経225ミニ 6月限 930( 930)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
TOPIX先物 6月限 4275( 4275)
日経225ミニ 6月限 26654( 26654)
7月限 471( 471)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 119)
TOPIX先物 6月限 175( 125)
9月限 50( 0)
日経225ミニ 6月限 340( 340)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 76( 76)
日経225ミニ 7月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース