　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4644(　　4616)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7357(　　7307)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　53(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　115526(　115526)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 887(　　 887)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　26)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2049(　　2049)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5580(　　5580)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 78608(　 78608)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 602(　　 602)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　23(　　　23)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　64(　　　64)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 120(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1702(　　1694)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1251(　　1251)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 564(　　 564)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1534(　　1534)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3413(　　3413)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　16(　　　16)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 322(　　 322)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 745(　　 745)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 930(　　 930)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1052(　　1052)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4275(　　4275)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 26654(　 26654)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 471(　　 471)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 122(　　 119)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 175(　　 125)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 340(　　 340)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 131(　　 131)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　68(　　　68)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　76(　　　76)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　17(　　　17)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース