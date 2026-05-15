外国証券 先物取引高情報まとめ（5月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21782( 19673)
9月限 693( 43)
TOPIX先物 6月限 23717( 23437)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 244190( 244190)
7月限 6057( 3557)
8月限 76( 76)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16537( 13296)
9月限 1165( 265)
TOPIX先物 6月限 23760( 22756)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 198315( 198315)
7月限 3443( 3443)
8月限 102( 102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1933( 787)
TOPIX先物 6月限 1114( 701)
日経225ミニ 6月限 5522( 5522)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1808( 1738)
TOPIX先物 6月限 8187( 3493)
日経225ミニ 6月限 7071( 7025)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2867( 1855)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6997( 5758)
日経225ミニ 6月限 13585( 13585)
7月限 78( 78)
8月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2970( 2856)
TOPIX先物 6月限 6592( 5552)
日経225ミニ 6月限 11501( 11489)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4769( 4479)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 16782( 16681)
日経225ミニ 6月限 73482( 73482)
7月限 2466( 2466)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1953( 725)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 1200( 900)
9月限 200( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 358( 0)
TOPIX先物 6月限 3742( 814)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1400( 0)
9月限 1400( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 514( 514)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 1154( 1154)
日経225ミニ 7月限 33( 33)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21782( 19673)
9月限 693( 43)
TOPIX先物 6月限 23717( 23437)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 244190( 244190)
7月限 6057( 3557)
8月限 76( 76)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16537( 13296)
9月限 1165( 265)
TOPIX先物 6月限 23760( 22756)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 198315( 198315)
7月限 3443( 3443)
8月限 102( 102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1933( 787)
TOPIX先物 6月限 1114( 701)
日経225ミニ 6月限 5522( 5522)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1808( 1738)
TOPIX先物 6月限 8187( 3493)
日経225ミニ 6月限 7071( 7025)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2867( 1855)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6997( 5758)
日経225ミニ 6月限 13585( 13585)
7月限 78( 78)
8月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2970( 2856)
TOPIX先物 6月限 6592( 5552)
日経225ミニ 6月限 11501( 11489)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4769( 4479)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 16782( 16681)
日経225ミニ 6月限 73482( 73482)
7月限 2466( 2466)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1953( 725)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 1200( 900)
9月限 200( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 358( 0)
TOPIX先物 6月限 3742( 814)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1400( 0)
9月限 1400( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 514( 514)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 1154( 1154)
日経225ミニ 7月限 33( 33)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース