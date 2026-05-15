　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 21782(　 19673)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 693(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 23717(　 23437)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　244190(　244190)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6057(　　3557)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　76(　　　76)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16537(　 13296)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1165(　　 265)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 23760(　 22756)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　198315(　198315)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3443(　　3443)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 102(　　 102)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1933(　　 787)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1114(　　 701)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5522(　　5522)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1808(　　1738)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8187(　　3493)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7071(　　7025)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2867(　　1855)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6997(　　5758)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 13585(　 13585)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2970(　　2856)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6592(　　5552)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11501(　 11489)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4769(　　4479)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16782(　 16681)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 73482(　 73482)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2466(　　2466)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1953(　　 725)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1000(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1200(　　 900)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 358(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3742(　　 814)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1400(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1400(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 514(　　 514)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1154(　　1154)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース