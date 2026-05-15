ナイナイ岡村、元おニャン子人気メンバーと遭遇 『ジャングルTV』思い出すファンも
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が14日、自身のInstagramを更新。青春時代にテレビで夢中になっていたというおニャン子クラブ元メンバー・渡辺美奈代との“ばったり遭遇”したことを報告した。
【写真】岡村隆史、50代になった今もチャーミングな渡辺満里奈と
投稿された写真は、岡村と渡辺が並んで笑顔を見せる2ショット。岡村は「写真とってもらった〜」「うれし 青春」とつづっている。かねてより、“おニャン子世代”であることを公言している岡村。相方の矢部浩之とは高校サッカー部時代、おニャン子クラブの話題で初めて会話したことをたびたびメディアで明かしている。
この日、2人はそれぞれニッポン放送の『ナインティナインのオールナイトニッポン』『オールナイトニッポン MUSIC10』を担当していることもあり、遭遇したようだ。渡辺も同様の2ショットをInstagramで公開し「時間帯違うから、会うことはなかったんだけど。 なんか嬉しく、テンション上がった本番前でした」とうれしそうに報告した。
この投稿にはファンから「どちらの番組も聴いています」といった声が寄せられた。また、この2人と言えば90年代から2000年代にかけて、タモリの冠番組『ジャングルTV タモリの法則』（TBS系）で共演していたことでも知られ、「渡辺満里奈さんと岡村さんの組み合わせと言えば、ジャングルTVを思い出す世代です」「ジャングルTVタモリの法則！懐かしい 大好きでした」と懐かしむ声も寄せられている。
引用：「岡村隆史（ナインティナイン）」Instagram（＠okamuradesu）
「渡辺満里奈」Instagram（＠funnyfacefunny）
【写真】岡村隆史、50代になった今もチャーミングな渡辺満里奈と
投稿された写真は、岡村と渡辺が並んで笑顔を見せる2ショット。岡村は「写真とってもらった〜」「うれし 青春」とつづっている。かねてより、“おニャン子世代”であることを公言している岡村。相方の矢部浩之とは高校サッカー部時代、おニャン子クラブの話題で初めて会話したことをたびたびメディアで明かしている。
この投稿にはファンから「どちらの番組も聴いています」といった声が寄せられた。また、この2人と言えば90年代から2000年代にかけて、タモリの冠番組『ジャングルTV タモリの法則』（TBS系）で共演していたことでも知られ、「渡辺満里奈さんと岡村さんの組み合わせと言えば、ジャングルTVを思い出す世代です」「ジャングルTVタモリの法則！懐かしい 大好きでした」と懐かしむ声も寄せられている。
引用：「岡村隆史（ナインティナイン）」Instagram（＠okamuradesu）
「渡辺満里奈」Instagram（＠funnyfacefunny）