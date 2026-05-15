加藤紗里、実は27年来の“推し”の誕生日を勝手にお祝い「今年もたくさん舞台見にいきます!!」
タレントの加藤紗里が15日にInstagramを更新し、幼少期以来27年来の“推し”だという人気俳優の誕生日を祝福した。
【写真】加藤紗里、27年来の推しグッズとニッコリ
加藤は「藤原竜也44歳の誕生日迎えました！」「happy birthday竜也」と、祝福。写真には、藤原がプリントされたクッション、Tシャツに囲まれ、藤原が主演した映画『DEATH NOTE』のグッズなどを手にして笑顔を見せる姿を公開している。
藤原にハマったきっかけについて加藤は「27年前に小学校から帰ってきたときに天国のキスが放送されてて、イナズマ が落ちるってこうゆうことか！思いました」と、「27年目になりますが今でもずっとずっと推しです 今年もたくさん舞台見にいきます!!」と、25年以上が立った今も推し活中であることを明かしている。
■加藤紗里（かとう さり）
1990年6月19日生まれの45歳。広島県出身。キャンペーンガール、読者モデルなどの活動を経てモデル、レースクイーン、タレントとして活躍。2019年12月には個人事務所を設立し、2021年7月には自身のアパレルブランドを立ち上げた。
引用：「加藤紗里」Instagram（@katosari）
【写真】加藤紗里、27年来の推しグッズとニッコリ
加藤は「藤原竜也44歳の誕生日迎えました！」「happy birthday竜也」と、祝福。写真には、藤原がプリントされたクッション、Tシャツに囲まれ、藤原が主演した映画『DEATH NOTE』のグッズなどを手にして笑顔を見せる姿を公開している。
■加藤紗里（かとう さり）
1990年6月19日生まれの45歳。広島県出身。キャンペーンガール、読者モデルなどの活動を経てモデル、レースクイーン、タレントとして活躍。2019年12月には個人事務所を設立し、2021年7月には自身のアパレルブランドを立ち上げた。
引用：「加藤紗里」Instagram（@katosari）