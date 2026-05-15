Bialystocksの新曲「一瞬」が、5月22日に配信リリースされることが決定。あわせてジャケット写真も公開された。

本作は、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として書き下ろされた楽曲。Bialystocksが報道番組のテーマ曲を手掛けるのは今回が初となる。日々の風景の中にある言葉にならない感情の揺らぎを静かに掬い上げるような、軽やかな1曲に仕上がっている。

リリース決定に伴い、Pre-add / Pre-saveキャンペーンの実施も決定した。「一瞬」をPre-add / Pre-saveした方の中から抽選で30名にフォトフレームをプレゼント。「一瞬」のリリースを記念して制作されたオリジナル特典となっている。

なおBialystocksは、7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催予定。チケットは先行販売時点でソールドアウト。同日には過去作「Tide Pool」「Quicksand」「Songs for the Cryptids」のアナログレコード3作品を重量盤で発売することも決定している。

◾️「一瞬」

※テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』テーマ曲

Pre-add / Pre-saveリンク：https://bialystocks.lnk.to/Isshun ▼Pre-add / Pre-saveキャンペーン

2026年5月22日(金)に配信されるBialystocksの最新SG「一瞬」をキャンペーンURLから期間内に Apple Music で Pre-add または Spotify で Pre-save していただいた方から抽選で30名様にオリジナルフォトフレームをプレゼント

【キャンペーン応募URL】

https://p.regiforms.com/@bialystocks-issyun-paddpsavecp

【キャンペーン期間】

2026年5月21日(木)23:59まで

◾️＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞

2026年7月15日（水） 東京・日本武道館

開場 17:30 / 開演18:30 ▼チケット情報

座席/ 料金：指定席 9,500円（税込）/ 2F後方指定席 8,800円（税込）

※全席完売

※各種「指定席」エリアの一部を「注釈付き指定席」として後日販売する可能性がございます 企画・制作：IRORI Records / PONY CANYON

お問い合わせ：DISK GARAGE 問合せフォーム（https://info.diskgarage.com/）

特設サイト：https://bialystocks.com/budokan/