ヴィクトリアマイル“最強牝馬”は？ アンケート結果発表
17日に開催される競馬のG1・「ヴィクトリアマイル」が「ABEMA de グリーンチャンネル」で生中継される。開催に先駆けこのたび、ABEMAが「あなたの"最強の名牝馬"は？」というアンケートを実施し、その結果が発表された。
【写真】ヴィクトリアマイル・歴代優勝馬一覧
「ヴィクトリアマイル」とは、日本中央競馬会（JRA）が東京競馬場の芝1600mで施行する4歳以上の牝馬限定の重賞競走（GI）。競走名はローマ神話に登場する勝利の女神「ヴィクトリア（Victoria）」に由来し、長く活躍する牝馬が増えたことを背景に、春季の古馬牝馬チャンピオン決定戦として2006年に新設された。
ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）が「母の日記念プレゼント企画」として、競馬ファンのユーザーへ『あなたの"最強の名牝馬"は？』というアンケートを募集し、その結果と反響を発表した。
今回の企画は「歴代のヴィクトリアマイルの優勝馬のなかで、あなたが最強だと思う名牝馬は？」というテーマで、X上で競馬ファンから意見を募ったキャンペーン。参加者からはそれぞれの名馬への熱狂の思い出や考察など、約500件ものコメントが投稿された。
見事1位に輝いた「ソダシ」は、白毛馬として史上初めて芝のGI勝利（阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、ヴィクトリアマイル）を成し遂げた純白のアイドルホースだ。そのかれんなルックスとは裏腹に、ダートGIにも挑戦するタフさや、大激戦となった阪神ジュベナイルフィリーズをハナ差で制するなど、類まれな勝負根性を持つ名牝。現在は生まれ故郷の北海道・ノーザンファームで繁殖牝馬として生活しており、世界最強馬イクイノックスとの間に第2仔となる牡馬を出産したばかりと、引退後も話題に事欠かない。
アンケートでは、「とにかくかわいい そして強い！正に白い奇跡」「太陽が当たってるソダシが輝いて見えて感動した」「ソダシに出会って競馬を知って応援するようになった」など、その唯一無二の美しさと強さに魅了されたファンから多くの票を集めた。
2位にランクインした「アーモンドアイ」は、牝馬三冠をはじめ、国内外で日本調教馬として史上最多となる芝GI級競走9勝の金字塔を打ち立てた「九冠女王」。総獲得賞金は日本馬として初めて19億円を突破した。特に2018年のジャパンカップでは、従来のコースレコードを1.5秒も更新する2分20秒6という驚異的なタイムで圧勝劇を演じ、主戦のC.ルメール騎手をして「パーフェクト」「特別な馬」と言わしめた絶対的な実力を持っている。
ファンからは「三冠馬対決での圧勝や、当時の世界レコードなど最強」「圧倒的な強さと走る姿の美しさに何度も感動しました」「強く、美しく、牡馬にも海外馬が相手でも負けない実力を持った最高で最強」といった、その異次元の強さを讃える熱いコメントが寄せられた。
3位に入った「ウオッカ」は、牝馬として64年ぶりに日本ダービー（東京優駿）を制覇し、GI通算7勝を挙げた歴史的名牝。東京競馬場でGI・6勝を挙げる無類の「東京巧者」としても知られ、特に2008年の天皇賞（秋）では、終生のライバル・ダイワスカーレットとわずか「2cm」の大接戦を演じた伝説的な名勝負は、今も多くの競馬ファンの心に刻まれている。
アンケートでは、「数少ない牝馬のダービー馬だからです！父娘制覇も偉業だと思います」「彼女は牡馬達の中に居てもカッコよくて凛々しくてそして本当に強い！」など、牡馬相手に真っ向勝負で頂点に立った逞しさを愛するファンから根強い支持を集めている。
「ヴィクトリアマイル」は「ABEMA de グリーンチャンネル」にて17日生中継。
【写真】ヴィクトリアマイル・歴代優勝馬一覧
「ヴィクトリアマイル」とは、日本中央競馬会（JRA）が東京競馬場の芝1600mで施行する4歳以上の牝馬限定の重賞競走（GI）。競走名はローマ神話に登場する勝利の女神「ヴィクトリア（Victoria）」に由来し、長く活躍する牝馬が増えたことを背景に、春季の古馬牝馬チャンピオン決定戦として2006年に新設された。
今回の企画は「歴代のヴィクトリアマイルの優勝馬のなかで、あなたが最強だと思う名牝馬は？」というテーマで、X上で競馬ファンから意見を募ったキャンペーン。参加者からはそれぞれの名馬への熱狂の思い出や考察など、約500件ものコメントが投稿された。
見事1位に輝いた「ソダシ」は、白毛馬として史上初めて芝のGI勝利（阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、ヴィクトリアマイル）を成し遂げた純白のアイドルホースだ。そのかれんなルックスとは裏腹に、ダートGIにも挑戦するタフさや、大激戦となった阪神ジュベナイルフィリーズをハナ差で制するなど、類まれな勝負根性を持つ名牝。現在は生まれ故郷の北海道・ノーザンファームで繁殖牝馬として生活しており、世界最強馬イクイノックスとの間に第2仔となる牡馬を出産したばかりと、引退後も話題に事欠かない。
アンケートでは、「とにかくかわいい そして強い！正に白い奇跡」「太陽が当たってるソダシが輝いて見えて感動した」「ソダシに出会って競馬を知って応援するようになった」など、その唯一無二の美しさと強さに魅了されたファンから多くの票を集めた。
2位にランクインした「アーモンドアイ」は、牝馬三冠をはじめ、国内外で日本調教馬として史上最多となる芝GI級競走9勝の金字塔を打ち立てた「九冠女王」。総獲得賞金は日本馬として初めて19億円を突破した。特に2018年のジャパンカップでは、従来のコースレコードを1.5秒も更新する2分20秒6という驚異的なタイムで圧勝劇を演じ、主戦のC.ルメール騎手をして「パーフェクト」「特別な馬」と言わしめた絶対的な実力を持っている。
ファンからは「三冠馬対決での圧勝や、当時の世界レコードなど最強」「圧倒的な強さと走る姿の美しさに何度も感動しました」「強く、美しく、牡馬にも海外馬が相手でも負けない実力を持った最高で最強」といった、その異次元の強さを讃える熱いコメントが寄せられた。
3位に入った「ウオッカ」は、牝馬として64年ぶりに日本ダービー（東京優駿）を制覇し、GI通算7勝を挙げた歴史的名牝。東京競馬場でGI・6勝を挙げる無類の「東京巧者」としても知られ、特に2008年の天皇賞（秋）では、終生のライバル・ダイワスカーレットとわずか「2cm」の大接戦を演じた伝説的な名勝負は、今も多くの競馬ファンの心に刻まれている。
アンケートでは、「数少ない牝馬のダービー馬だからです！父娘制覇も偉業だと思います」「彼女は牡馬達の中に居てもカッコよくて凛々しくてそして本当に強い！」など、牡馬相手に真っ向勝負で頂点に立った逞しさを愛するファンから根強い支持を集めている。
「ヴィクトリアマイル」は「ABEMA de グリーンチャンネル」にて17日生中継。