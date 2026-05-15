@onefiveが自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させるプロジェクト「SAKURAIZATION（サクライゼーション）」。

このシリーズ第2弾となる楽曲「M1X5R」（読み：ミキサー）が、5月20日(水)に配信リリースされることが決定した。

「M1X5R」は、まさにその名の通り、あらゆるものを混ぜ合わせて新しい魅力を生み出す一曲。さくら学院の楽曲「ベリシュビッッ」でも使用された、フォークダンスでおなじみの「オクラホマミキサー」のメロディを再び取り入れることで、過去の「共有の記憶」と「現在」を接続。

サウンド面でも、キャッチーな王道ガールズポップに激しいラップ（rageサウンド）を組み合わせるなど、@onefiveならではの音楽的ミックスを形に。初聴でも自然と身体が反応するような「共有感覚」を生み出している。

歌詞にある「生ハムメロン」や「スイカに塩」という言葉が示すように、一見ミスマッチに思える要素の掛け合わせが、むしろ新しい魅力を生み出していくという思想が楽曲のテーマだ。

「過去も未来もMix up」というフレーズの通り、これまでの歩みとこれからの未来をひとつのグラデーションとして捉え、過去も未来も、そして人と人との繋がりもすべてミックスして、より大きなエネルギーとして広げていく。進化し続ける彼女たちの「現在」を詰め込んだ、SAKURAIZATIONという「現象」そのものを体現した楽曲に仕上がっている。。

リリックビデオも5月20日(水)20時にYouTubeにて公開予定。

＜@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”＞

【東京公演】

2026年6月6日(土) Open17:00／Start18:00

会場：EX THEATER ROPPONGI 【大阪公演】

2026年7月3日(金) Open18:00／Start19:00

会場：BIGCAT 詳細：https://onefive-web.jp/news/detail.php?id=1131339

チケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=628133