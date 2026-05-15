◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１５日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子１回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、２５５・２４７点で２位につけた。

まさに橋本との一騎打ちで得点差は０・２１６。最初の種目の床運動で１３・９００。あん馬では降り技でややミスが出て１３・４００点と得点を伸ばしきれなかった。４種目目の跳馬では全日本で解禁した「ロペス」に再び挑戦し、成功。着地は一歩下がったが１４・３００点。最後の鉄棒では終末技の着地をピタリと止め１４・９００点。持ち前の美しい演技で会場を沸かせたものの、橋本には届かなかった。

行き詰まるライバルとの一騎打ち。大会前から橋本が岡の連覇を「止めたい」と話すと岡は「させません」とバチバチだった。リードされ、迎える１７日の２回目。逆転３連覇へ、すべてをかける。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は全日本個人総合選手権の得点を持ち越して行われ、同大会のの上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出される。