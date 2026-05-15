◾️EP『UNIVER5OUL』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL

初回生産限定盤

通常盤

▼仕様

・初回生産限定盤[CD + Blu-ray] ※デジパック仕様

3,520円（税抜価格3,200円）/ KSCL-3659~3660

・通常盤[CD]

2,420円（税抜価格2,200円）/ KSCL-3661

▼収録曲（5曲収録予定／初回盤・通常盤共通）

1​. The Gospellers Theme

[作詞・作曲：村上てつや 編曲：SWING-O]

2​. UNItVERSE

[作詩：安岡 優 作曲：YUUKI SANO 編曲：野口大志]

3​. Lessons

[作詞・作曲：酒井雄二 編曲：平田祥一郎]

4​. Memória ゴスペラーズ & 小野リサ

[作詞：村上てつや 作曲：村上てつや、北山陽一 編曲：岩瀬立飛]

5​. アカペラ音頭

[作詞・作曲・編曲：北山陽一、酒井雄二、村上てつや

Character Voice：豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬、熊谷海麗、ふじたまみ、岡村明香]

▼初回生産限定盤 特典Blu-ray 収録内容

※後日発表

▼対象店舗 / 特典内容

楽天ブックス ・・・※後日発表

セブンネットショッピング ・・・ ※後日発表

SonyMusicShop ・・・ ※後日発表

Amazon.co.jp ・・・ ※後日発表

ゴスペラーズ応援店 ・・・ ※後日発表

※特典の品目・絵柄、応援店対象店舗は追ってご案内させていただきます。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。