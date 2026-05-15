ゴスペラーズが6月24日（水）にリリースする新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録楽曲内容が発表された。

本作には全5曲を収録。グループの原点ともいえるインディーズ時代の楽曲「Gospellers’ Theme」を新たに今のメンバーでレコーディングし、「The Gospellers Theme」として初の音源化を果たしたほか、“対話”をコンセプトに、メンバー同士のヴォーカルリレーが印象的でダンサブルなナンバー「UNItVERSE」（読み：ユニバース）、人生と愛の10箇条が大人の心に追憶を呼び起こす「Lessons」を収録ｓる。

また「Memória」はゲストヴォーカル & ギターに小野リサを迎えたボサノバ調の楽曲に仕上がっている。さらに、日本の夏の風情を感じさせる「アカペラ音頭」には、ゴスペラーズが声優として初主演を務めたアニメ『アカペラ侍』で共演した、豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬ら豪華声優陣が参加し、作品に華を添えている。

▲小野リサ

ゴスペラーズは今作をひっさげ、2026年8月から12月にかけて全35公演の全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞を開催予定。EP特典映像等の詳細は順次発表予定だ。

◾️EP『UNIVER5OUL』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL

初回生産限定盤
通常盤

▼仕様　
・初回生産限定盤[CD + Blu-ray]　※デジパック仕様
3,520円（税抜価格3,200円）/ KSCL-3659~3660
・通常盤[CD]　
2,420円（税抜価格2,200円）/ KSCL-3661

▼収録曲（5曲収録予定／初回盤・通常盤共通）
1​. The Gospellers Theme
[作詞・作曲：村上てつや　編曲：SWING-O]
2​. UNItVERSE
[作詩：安岡 優　作曲：YUUKI SANO　編曲：野口大志]
3​. Lessons
[作詞・作曲：酒井雄二　編曲：平田祥一郎]
4​. Memória ゴスペラーズ & 小野リサ
[作詞：村上てつや　作曲：村上てつや、北山陽一　編曲：岩瀬立飛]
5​. アカペラ音頭
[作詞・作曲・編曲：北山陽一、酒井雄二、村上てつや
Character Voice：豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬、熊谷海麗、ふじたまみ、岡村明香]

▼初回生産限定盤 特典Blu-ray 収録内容
※後日発表

▼対象店舗 / 特典内容
楽天ブックス　・・・※後日発表
セブンネットショッピング　・・・　※後日発表
SonyMusicShop　・・・　※後日発表
Amazon.co.jp　・・・　※後日発表
ゴスペラーズ応援店　・・・　※後日発表
※特典の品目・絵柄、応援店対象店舗は追ってご案内させていただきます。
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

◾️全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞

2026年
08/20(木)　埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
08/22(土)　山梨・YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）大ホール
08/23(日)　神奈川・茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
08/29(土)　和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール
08/30(日)　大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホール
09/05(土)　北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館) 大ホール
09/07(月)　北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/12(土)　兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
09/13(日)　京都・ロームシアター京都 メインホール
09/18(金)　秋田・湯沢文化会館 大ホール
09/19(土)　岩手・奥州市文化会館（Zホール）大ホール
09/21(月・祝)　山形・やまぎん県民ホール 大ホール
09/23(水・祝)　新潟・新潟県民会館 大ホール
10/24(土)　千葉・千葉県文化会館 大ホール
10/25(日)　東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）
10/31(土)　長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
11/01(日)　大分・iichiko総合文化センター グランシアタ
11/03(火・祝)　愛知・瀧上工業雁宿ホール（半田市福祉文化会館） 大ホール
11/07(土)　富山・新川文化ホール（ミラージュホール） 大ホール
11/08(日)　長野・ホクト文化ホール（長野県県民文化会館） 大ホール
11/12(木)　静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
11/13(金)　東京・東京国際フォーラム ホールA
11/15(日)　宮城・仙台サンプラザホール
11/20(金)　愛媛・松山市民会館 大ホール
11/21(土)　高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) オレンジホール
11/23(月・祝)　大阪・グランキューブ大阪 メインホール
11/28(土)　広島・広島文化学園HBGホール
11/29(日)　島根・出雲市民会館
12/03(木)　岐阜・長良川国際会議場 メインホール
12/05(土)　三重・イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）
12/12(土)　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
12/13(日)　大阪・グランキューブ大阪 メインホール
12/19(土)　佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール
12/20(日)　福岡・福岡サンパレス
12/26(土)　東京・東京国際フォーラム ホールA

▼チケット
・料金：全席指定 9,000円(税込)
・チケット一般発売日
8〜9月公演：7/5(日)
10月公演(※11/3愛知公演まで)：8/23(日)
11月公演：9/6(日)
12月公演：10/4(日)

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