歌手の松崎しげる、「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅらが出演する音楽フェス「昭和１０１年シンフォニック歌謡祭」が３０日に東京・大田区民ホール・アプリコ大ホールで開催される。

昨年６月に開催した「昭和１００年歌謡祭」の好評を受け、今年は「１０１年」として続行が決定。昭和の名曲を全てフルオーケストラによるアレンジで届けるのが特徴で、昨年、トリを務めた松崎の代表曲「愛のメモリー」はもちろん、ピンク・レディーのヒットナンバーなども披露される。

ＭＣは昨年に続き霜降り明星のせいやが務める。昨年は自身も数曲を歌っており「個人的にも気品の高い、上品なイベントでとても気に入っております。皆様の日頃の歌謡曲愛やオーケストラ愛をこのイベントで、皆で解放しましょう！ ぜひたくさんのオーケストラと生歌の融合を聴きに来てください。待ってます！」とアピール。せいやは今年も美声？ を響かせる予定だ。

出演はほか、ＡＫＢ４８の秋山由奈、新井彩永、山内瑞葵、声優の青山なぎさ、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの加納嘉将、ＬＥ ＶＥＬＶＥＴＳの日野真一郎ら。