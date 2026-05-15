◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１５日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子１回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、２５６・４２８点で首位を守った。

ライバル岡慎之助（徳洲会）とは０・２１６点差でスタート。最初の床運動をノーミスでクリアし、１４・２６６で滑り出した。続くあん馬も１４・３６６点の高得点を出し、順調に得点を重ねて迎えた注目の４種目目の跳馬。大会前は大技「ヨネクラ」をやると宣言していたものの、「ロペス」に切り替えて１４・５６６点。さらにリードを広げ、最後の種目の鉄棒も貫禄の演技を見せ１４・４３３点の高得点を出し、堂々、首位を守った。

全日本の決勝では、最初の種目だった床運動で尻もちをつくなど前半で流れをつくれなかったとはいえ、この日は床運動から丁寧に演技をこなし、序盤でしっかりリズムをつくってライバルを寄せ付けなかった。

岡が２連覇している大会。自身は２３年から優勝から遠ざかっているが「今年はしっかり勝ちきって一番で代表入りしたい」と強い気持ちで１７日の２回目で完全決着をつける。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は全日本個人総合選手権の得点を持ち越して行われ、同大会のの上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出される。