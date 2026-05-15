ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・三峡ダム、長江中下流域への補水量が100億立方メートル超す 中国・三峡ダム、長江中下流域への補水量が100億立方メートル超す 中国・三峡ダム、長江中下流域への補水量が100億立方メートル超す 2026年5月15日 18時17分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、湖北省宜昌市にある三峡ダムの双方向５段式閘門を通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕） 【新華社宜昌5月15日】中国電力大手、中国長江三峡集団によると、昨年11月21日に渇水補給を開始して以来、三峡ダムでは長江中下流域への補水量が12日までに100億立方メートルを超え、周辺地域の生活用水や農業生産、船舶の順調な運航、生態系の保護に堅固な保障を提供した。１３日、湖北省宜昌市秭帰（しき）県水域で三峡ダムの近くに停泊する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／王輝富）１３日、三峡ダム前の湖北省宜昌市秭帰（しき）港水域を航行する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）１３日、湖北省宜昌市夷陵区太平渓鎮にある水位標識のそばを航行する船舶。（宜昌＝新華社配信／鄭家裕） リンクをコピーする みんなの感想は？