中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京5月15日】中国外交部報道官は15日、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が14日にトランプ米大統領訪問に際し、一連の公式行事を行い、国内外から高い関心を寄せられたことについて、両首脳の交流は一連の新たな共通認識に達したと強調した。

報道官は次のように述べた。習近平主席の招きに応じ、トランプ米大統領が中国を国賓として訪問している。中米首脳による対面会談は昨年10月の韓国・釜山以来で、米大統領の訪中は9年ぶりとなる。習近平氏は14日、トランプ氏を歓迎する式典や宴を催し、トランプ氏と会談して、北京の世界遺産「天壇」を共に訪れた。双方は両国と世界に関わる重大な課題について深く意見を交換し、一連の新たな共通認識に達した。

双方は「建設的な戦略的安定」という中米関係の新たな位置付けを構築し、今後3年間さらにはそれ以降の両国関係に戦略的指針を提供すること、両国関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を促進し、世界にさらなる平和と繁栄、進歩をもたらすことで一致した。

両首脳はまた、互いの懸念に適切に対処することについて重要な共通認識に達し、国際・地域問題での意思疎通と協調を強化することで合意した。

両首脳の交流は互いの理解を促進し、相互信頼を深め、実務的協力を推進し、両国民の利益を増大させ、世界に切望されていた安定性と確実性をもたらした。