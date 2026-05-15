INI、初の公式リミックスリリース DJ／Producerからコメント到着「INI、頑張れ！」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」の公式リミックス「All 4 U（Remixes）」を22日にデジタル配信することが15日、発表された。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
INI初の公式リミックスは、世界的に活躍するDJ／ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加。Sam Feldtは世界的なヒット曲を多数リリースし、著名アーティストとのコラボのほかEd SheeranやFlo Rida、JUNG KOOK（BTS）など、数多くのアーティストの公式リミックスを手掛けている。そして、ダンスミュージックシーンで高い注目を集めている2Spadeは、aespaやStray Kids、NCT 127、ITZYなど、トップK-POPグループのヒット曲のリミックスを担当。独自の創造性と革新的なサウンドで確かな地位を築いているグローバルアーティストだ。
今作には、それぞれのリミックスとEnglish Ver.を含めた5曲を収録。多様なスタイルでダンサブルに表現された「All 4 U」のサウンドをオリジナルバージョンと合わせて楽しめる。
8thシングル「PULSE」は、“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みに寄り添い共鳴する作品。「All 4 U」は、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で成長していくというメッセージが込められた楽曲で、メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）が作詞に参加している。
【コメント全文】
■Sam Feldt
「All 4 U」のリミックスのオファーをいただいた時は、とても興奮しました。なぜなら、INIはとても個性的なトラックやサウンドでクールなアティテュードを持つグループだからです！このリミックスに参加できて光栄ですし、ファンの皆さんが僕と同じようにこの曲を愛してくれることを願っています。
■2Spade
今回のリミックスでは、INIメンバーの声をできるだけ自分が感じるままにビートへ落とし込みました。また、パートやスタイルが曲の中で頻繁に変化するK-POPの特性を活かし、感情やエネルギーが自然につながる流れを作り出そうとしました。こうした部分が多くの方に響くことを願っています。自由にアイデアを表現できる貴重な機会をありがとうございます!! INI、頑張れ！
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
INI初の公式リミックスは、世界的に活躍するDJ／ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加。Sam Feldtは世界的なヒット曲を多数リリースし、著名アーティストとのコラボのほかEd SheeranやFlo Rida、JUNG KOOK（BTS）など、数多くのアーティストの公式リミックスを手掛けている。そして、ダンスミュージックシーンで高い注目を集めている2Spadeは、aespaやStray Kids、NCT 127、ITZYなど、トップK-POPグループのヒット曲のリミックスを担当。独自の創造性と革新的なサウンドで確かな地位を築いているグローバルアーティストだ。
8thシングル「PULSE」は、“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みに寄り添い共鳴する作品。「All 4 U」は、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で成長していくというメッセージが込められた楽曲で、メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）が作詞に参加している。
【コメント全文】
■Sam Feldt
「All 4 U」のリミックスのオファーをいただいた時は、とても興奮しました。なぜなら、INIはとても個性的なトラックやサウンドでクールなアティテュードを持つグループだからです！このリミックスに参加できて光栄ですし、ファンの皆さんが僕と同じようにこの曲を愛してくれることを願っています。
■2Spade
今回のリミックスでは、INIメンバーの声をできるだけ自分が感じるままにビートへ落とし込みました。また、パートやスタイルが曲の中で頻繁に変化するK-POPの特性を活かし、感情やエネルギーが自然につながる流れを作り出そうとしました。こうした部分が多くの方に響くことを願っています。自由にアイデアを表現できる貴重な機会をありがとうございます!! INI、頑張れ！