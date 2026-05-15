「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第２日」（１５日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

３オーバー、６６位からスタートした倉本昌弘（７０）＝フリー＝は、通算１３オーバー、ホールアウト時点１２８位に終わり予選通過を果たせなかった。

杉原輝雄の最年長予選通過記録（６８歳３１１日）、過去に尾崎将司の２度しか達成されていないトーナメントでのエージシュートに挑んだ倉本。前半（インコース）は３ボギーが先行したが、１７番でバーディーを奪い、通算５オーバーと期待を残してハーフターンとなった。

しかし直後の１番パー４で、ティーショットが無情にも左の林へ。これがＯＢとなり、トリプルボギーとして大きく後退。結局後半は８打落とし、この日は１０オーバーというスコアだった。

１８番をパーでしのいでの１番ティーは、ずっと登りが数十メートル続く、健脚の持ち主でも厳しいジョイント。それを登り切ってすぐのプレーということが、大きく影響した。

「あれで終わった。あんなに登りがずっと続くんだもん」と苦笑した倉本。それでも「それがレギュラー（ツアー）でやるということだから」とも。

同組ではアマチュアの１６歳、貞方俊輝とプレー。プロゴルファーの父・章男がキャディーを務めた。５４歳差でのプレーに「貞方の息子に言ったんですよ。『君には未来しかない。こっちは棺桶しかないから』って」とジョークも飛ばしつつアマチュアの背中を押す姿も会った。

この大会では、大記録、年長記録は果たせなかったが「楽しくやらせてもらいました。いい思い出を棺桶に持っていきますよ」と最後まで“ポパイ節”で、自身の２日間を締めくくった。