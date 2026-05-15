15日の衆議院安全保障委員会で、元航空自衛官の国民民主党・橋本幹彦議員が、自衛隊の人事慣行などの問題を取り上げた。

【映像】元空自の議員「共食い整備、弾薬不足」語った瞬間（実際の様子）

橋本議員は「私もMO（メンテナンス・オフィサー＝航空機整備幹部）だったんですが、MOとしてどんなに頑張っていっても、では（航空自衛隊トップの）航空幕僚長になれるのかという問題があるんですね。例えば陸上自衛隊、海上自衛隊のトップ、幕僚長についてはあまり職種関係なく評価されているなと感じますけれども、航空自衛隊の場合は特殊でして、運用幹部とそれ以外の幹部というところは非常に大きな格差があるような人事慣行があるように自衛官は感じています。後方職域の者が航空幕僚長になった事例はほとんどないです。パイロットか要撃管制、高射の運用幹部、この3つの職域の者でないと航空幕僚長になれない」と元隊員ならではの問題提起をした。

続けて「実際運用幹部の方が最前に立ってやっているわけですから、それはそれで一定程度合理性もあろうかと思います」としながらも、「航空自衛隊において後方というところが私が在職していた時は大変軽視されているように思いました」と述べた。

さらに「もう報道されたことなので私も表で言えるようになりましたが、共食い整備の話ですとか弾薬の不足ですとか、本当にひどい状況でありました。今の自衛隊のあらゆる問題というのはこういった人事慣行ですとか、教育の体制ですとか職種の扱いですとか、こういったところに非常に深く根差している問題だと私自身は感じております。なかなか大臣ですと見えないこともあると思います。部隊ってもうきれいな自衛隊しか見せてくれないと思います。そこをどうやって私としてはお伝えしようかなと思っていつもこの席に立っているんですけれども、ぜひそういった人事慣行というところにも目配りしていただいて改革していただければと思いますが、いかがでしょうか」と質問した。

これに小泉進次郎防衛大臣は「大臣には上がってこないことがあるというのは、いつもそうだろうなと思いながら、気をつけながら、大臣の任に当たっています。私も横須賀出身ですから、隊員の本音が現れるところは懇親会だというのはよくわかっています。今までも換気扇すらついていなくて換気扇を自前で入れなきゃいけない、穴があいている官舎の部屋、そして網戸だって自腹で買わなきゃいけない現状、そしてご飯がおかわりできないような現状、空調が壊れていても全然修理がこない現状、これは正式な意見交換の場では絶対に上がってきません。懇親会とか、また事務所へ自衛官の家族からのお知らせ、こういったものを私は今までも相当力にして現場の改善に努めてまいりました」と答えた。

そして「いろんな方々から、私に上がってこないことは何なのか、本当のことは何なのか。見えていないことを感じるようなさまざまな助けを、また周りのアドバイスも含めて大切にしながら進めていきたい」と述べ、元自衛官の橋本議員らにも情報提供を求めた。

橋本議員は「最後に、例えばよく国会でトピックに上がるのがトイレットペーパーが足りないという話、何度も出てきます。これもう昭和の時代からずっと繰り返しこの国会の場でトイレットペーパーの話をするのもどうかと思いますけれども、でもそこで上がってくる。結局政治家が行くとそういった分かりやすいところしか上がってこない。先ほど言ったような人事の話とかあるいはいろいろな慣行の話というのは、懇親会の場でも上がってくるだろうかなと思います」と述べた。

さらに「通り一遍のアンケートを取ってもやはり通り一遍の回答しか返ってきません。パソコンに入力してくれと言ってもみんな忙しい中でアンケートを答えるわけですから、本当のことなんて返ってきません。残業の調査をしてもそうです。このあたりどうしたらいいものかなと思います」と悩みを吐露。最後に「私としては知的基盤ですとか教育ですとか、その根本から変えていかないと直らないと思いますので、ぜひご留意いただければ」と述べて質疑を終えた。（ABEMA NEWS）