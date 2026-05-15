ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、96%US配列のゲーミングキーボード2モデル『ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard』および『ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard』を発表した。2026年5月22日より販売を開始する。

【画像あり】今回販売されるゲーミングキーボード2モデル

『ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard』は、ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチを採用し、トライモード接続に対応したモデル。改良版のNX Snowメカニカルスイッチ V2を搭載し、リニアスイッチによる滑らかなタイピング体験を実現する。

接続面では、ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーにより、2.4GHz RFモード（RGBオフ時）で最大500時間以上の駆動が可能。Bluetoothモードでは最大3台のデバイスに同時接続できる。多機能ボタンとホイールを備え、メディア再生やボリューム、ライティングの調整に対応する。また、組み立てや分解をスムーズに行える設計を採用し、ユーザーによるカスタマイズに対応している。

一方の『ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard』は、ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載したホワイトカラーモデル。0.01mm単位でアクチュエーションポイントを調整でき、ラピッドトリガーにも対応する。

接続はROG SpeedNova、Bluetooth、有線USBのトライモードに対応。SpeedNovaおよび有線接続では最大8000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延を1msから0.125msまで抑える。本体構造はPORON、IXPE、シリコンを重ねた6層ダンピング構造を採用し、振動と金属音を軽減する。

さらに、1.47インチのOLEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量やCPU温度などのステータスを表示可能。3方向コントロールノブとサイドボタンによる操作にも対応する。同梱品としてROGデザインの半透明キーキャップが付属し、外観のカスタマイズが行える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）