「注目すべきはコウダイ・サノ」大活躍中のMF選外に対戦国オランダのメディアが衝撃！復活冨安の“ストーリー”も紹介
日本代表を率いる森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。
欧州組が大半を占めるなか、初戦で対戦するオランダのリーグからは上田綺世、渡辺剛（いずれもフェイエノールト）、板倉滉、冨安健洋（いずれもアヤックス）、小川航基（NEC）の５人が選ばれた。
一方で、日本代表メンバー入りした佐野海舟（マインツ）の弟であり、オランダで大活躍している佐野航大（NEC）は落選した。
オランダメディア『ESPN NL』は大きな衝撃を受けたようだ。森保ジャパンのメンバーを報じる記事の中で「注目すべきは、コウダイ・サノが選出されなかったことだ」と強調し、次のように伝えた。
「サノは今夏のワールドカップ出場が叶わなかった。前回の代表活動ではヘッドコーチのモリヤスから招集を受けていたが、今回はリストから外れた。NECのMFはこの冬、度々移籍の噂が浮上していたが、ナイメヘンに残留した」
同メディアはまた、「トミヤスにとって、今回の招集は当然ではなかった」と説明。「アヤックスのDFは昨冬、ワールドカップに向けて存在感を再びアピールするために、アムステルダムに活躍の場を求めた」とアーセナル退団後のストーリーを掘り下げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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欧州組が大半を占めるなか、初戦で対戦するオランダのリーグからは上田綺世、渡辺剛（いずれもフェイエノールト）、板倉滉、冨安健洋（いずれもアヤックス）、小川航基（NEC）の５人が選ばれた。
一方で、日本代表メンバー入りした佐野海舟（マインツ）の弟であり、オランダで大活躍している佐野航大（NEC）は落選した。
オランダメディア『ESPN NL』は大きな衝撃を受けたようだ。森保ジャパンのメンバーを報じる記事の中で「注目すべきは、コウダイ・サノが選出されなかったことだ」と強調し、次のように伝えた。
同メディアはまた、「トミヤスにとって、今回の招集は当然ではなかった」と説明。「アヤックスのDFは昨冬、ワールドカップに向けて存在感を再びアピールするために、アムステルダムに活躍の場を求めた」とアーセナル退団後のストーリーを掘り下げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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