ひらがなを並び替えて正しい単語を当てるアナグラムクイズに挑戦！ 今回のお題は「り ぐ す り ぬ」の5文字です。1分以内に正しい単語を導き出せるでしょうか？ 脳を柔らかくして、隠れた言葉を見つけ出しましょう。

写真拡大

ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

言葉のパズルで脳をリフレッシュしましょう。一見バラバラに見える5つの文字ですが、正しく並び替えるとある身近な単語が隠れています。1分以内に正解にたどり着けるかチャレンジしてみてください！

問題：「り ぐ す り ぬ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

り ぐ す り ぬ

ヒント：最後の文字は「り」

答えを見る






正解：ぬりぐすり

正解は「ぬりぐすり」でした。

▼解説
同じ「り」という文字が2つあるのがこの問題の面白いところです。まずは「ぬ」や「ぐ」を頭に置いてみて、言葉の響きを確認するのがコツですよ。家庭の救急箱によく入っている、あの医薬品が正解でした！

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)