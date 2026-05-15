【並び替えクイズ】解けると爽快！ 「り ぐ す り ぬ」を並び替えると？ 最後の文字は「り」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
言葉のパズルで脳をリフレッシュしましょう。一見バラバラに見える5つの文字ですが、正しく並び替えるとある身近な単語が隠れています。1分以内に正解にたどり着けるかチャレンジしてみてください！
り ぐ す り ぬ
ヒント：最後の文字は「り」
答えを見る
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▼解説
同じ「り」という文字が2つあるのがこの問題の面白いところです。まずは「ぬ」や「ぐ」を頭に置いてみて、言葉の響きを確認するのがコツですよ。家庭の救急箱によく入っている、あの医薬品が正解でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
言葉のパズルで脳をリフレッシュしましょう。一見バラバラに見える5つの文字ですが、正しく並び替えるとある身近な単語が隠れています。1分以内に正解にたどり着けるかチャレンジしてみてください！
問題：「り ぐ す り ぬ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り ぐ す り ぬ
ヒント：最後の文字は「り」
答えを見る
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正解：ぬりぐすり正解は「ぬりぐすり」でした。
▼解説
同じ「り」という文字が2つあるのがこの問題の面白いところです。まずは「ぬ」や「ぐ」を頭に置いてみて、言葉の響きを確認するのがコツですよ。家庭の救急箱によく入っている、あの医薬品が正解でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)