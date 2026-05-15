「ママの顔してる」真木よう子、娘2人との買い物時間に「あーーーーー、幸せ」吐露。「ほんっとに綺麗」
俳優の真木よう子さんは5月14日、自身のInstagramを更新。家族での何気ない日常に幸せを感じたことを報告しました。
【写真】真木よう子の“ママの時の”顔
コメントでは「めちゃくちゃ最高じゃないですか ほっこりする投稿を有難うございます」「もう何年後かの女子3人が揃うと賑やかでしょうね」「いい時間だったでしょう」「ママの時の真木さんの表情、ほんっとに綺麗で」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】真木よう子の“ママの時の”顔
「最高じゃないですか」真木さんは「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑 今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング あーーーーー、幸せ、、、」とつづり、3枚の写真を公開。真木さんの自撮りショットで、2〜3枚目では優しいほほ笑みを浮かべる姿を披露しました。娘たちとの穏やかな時間を満喫した様子が伝わってきます。
「子育てあるあるですね」たびたび育児について発信している真木さん。4月20日には「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」とつづり、1枚の写真を公開しました。真木さんの顔が赤ちゃんのむちむちとした足の下敷きになっており、育児中ならではのほほ笑ましい1コマとなっています。コメントでは「顔面キックですら愛おしいですね」「子育てあるあるですね」「元気があって宜しい」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)