『ガンダム』2029年に向け放送50周年プロジェクト始動 4月7日「ガンダムの日」に制定
『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。2029年の『ガンダム』放送50周年に向けての企画が発表され、初代作品『機動戦士ガンダム』が放送された1979年4月7日を記念して、同日が「ガンダムの日」と制定された。
【動画】気になる！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像
ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
『ガンプラ』は累計出荷数8億個を突破、『ガンダムカードゲーム』は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンと繋がっている。
『ガンダムカンファレンス』では、昨年の配信では『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の情報公開をはじめ、大阪・関西万博へのパビリオン出展など、ガンダムシリーズの新たな挑戦となる数々のプロジェクトを紹介し、大きな話題となった。
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ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
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