歌手・倉木麻衣(43)が15日、公式ブログを更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役などで知られ、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

倉木は「『名探偵コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんの

ご冥福を心よりお祈り申し上げます」と故人をしのび、「今年の初めに『名探偵コナン 思い出主題歌企画』で、『Secret of my heart』を選んでくださり、とても嬉しく、光栄でした」と言及した。

続けて「山崎和佳奈さんの、優しさの中にある強さを感じる癒しの声、ずっとずっと大好きです！！」と記し、「これからも唯一無二な山崎和佳奈さんの存在と声が、永久に私たちの胸に響き残っていますように」と祈りを込めた。

倉木は名探偵コナンのアニメおよび劇場版で主題歌など通算28曲の楽曲を担当している。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告した。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。