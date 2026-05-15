"¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¤±"¤è¤ê¸ú²ÌÅª¡ÄÆüËÜ½é¤Î"ÊØÈë³°Íè"¤Ç°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤¦¤ó¤Á¤ò½Ð¤¹3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓ¹°¹¬¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ ¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë½¬´·¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ü°Õ³°¤Ê¿©ÉÊ¡×
Ä²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤òÍ¥Àª¤Ë¤¹¤ë¿©À¸³è¤Î¥³¥Ä¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¡¢À½Â¤¤Î²áÄø¤ÇÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¤Î¼çÌò¤³¤½¡¢Æý»À¶Ý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ä²Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æý»À¶Ý¤Ï¡¢Á±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°¶Ì¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¡ÊºÙ¶Ý¤¬¡ËÀ¸¤¤¿¤Þ¤ÞÄ²¤ËÆÏ¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ²¤ËÆý»À¶Ý¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆý»À¶Ý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¾·î¤«¤é1¥«·îÄøÅÙ¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È°ì½ï¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ä¥ª¥ê¥´Åü¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤ò¤È¤ë¤È¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖÂçº¬¤ª¤í¤·¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¼Æ¦¤ä¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤ä¥¥à¥Á¤Ê¤É¤ÎÄÒ¤±Êª¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¢¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÄ²¤ÎÆ°¤¤ò½õ¤±¡¢ÇÓÊØ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¿åÍÏÀ¤È¡¢ÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤ÉÔÍÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢ÊØ¤Î¿åÊ¬¤òÁý¤ä¤·¡¢Æð¤é¤«¤¯¡¢ÇÓ½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£Á±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ï¡¢¥ª¥¯¥é¡¢Î¤¤¤¤â¡¢¤Ê¤á¤³¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð·Ï¡×¤Î¿©¤ÙÊª¤ä¡¢¤½¤Ð¡¢²¡¤·Çþ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÇËÄ¤é¤ß¡¢ÊØ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ²¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¿©ºà¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢Æ¦Îà¡¢¸¼ÊÆ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊØÈë¤¬¤Á¤Î¿Í¤¬ÉÔÍÏÀ¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¬¥¹¤¬½Ð¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬Ä¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿åÍÏÀ¤«¤é¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ¹À¸¤¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤¢¤ê
¸Ä¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢¿©Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¹¥¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¡¢Ì±Â²¤ä½¡¶µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢ÍÎ¿©¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Àï¸å¤Ï¼ç¿©¤Ç¤¢¤ëÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÂ¿©¤¬Ì¯¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤ËÆÃÍ¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤¤¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÈîËþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¾ÜºÙ¤Ë¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤ÊÄ²¤òºî¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
ÅìµþÂç³Ø¤ÎÉþÉôÀµÊ¿(¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Þ¤µ¤Ò¤é)Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ê¤É12¤Î¹ñ¤Ç¿Í´Ö¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¤¸¹ñ¤Î¿Í¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Ï90¡ó¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤Ï15¡ó°Ê²¼
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ä¥Ö¥é¥¦¥Á¥¢¤Ê¤É¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢¸ÅºÙ¶Ý¤¬¾¯¤Ê¤¤
¢ Ãº¿å²½Êª¤ä¥¢¥ß¥Î»ÀÂå¼Õ¤Îµ¡Ç½¤¬ËÉÙ¤Ê°ìÊý¡¢ºÙË¦±¿Æ°À¤äÊ£À½¡¦½¤Éüµ¡Ç½¤¬¾¯¤Ê¤¤
£ ¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤ª¤â¤Ë¥á¥¿¥óÀ¸À®¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¿åÁÇ¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤ª¤â¤Ë¿Ý»ÀÀ¸À®¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë
¤ ³¤ÂÝ¤ä¥ï¥«¥á¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ°äÅÁ»Ò¤òÌó90¡ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤Ï15¡ó°Ê²¼
¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤ÇÊ¬¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¿Í¤¬Ä¹¼÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤òÆüËÜ¿Í¤ËÆÃÍ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÁÅý¿©¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤òË¤«¤Ë¤·¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¤ÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÊØÈë¤Ï¡ÖÉÔ²÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ»¼º¡×¤À
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËýÀÊØÈë¾É¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤âQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢Æü¾ï³èÆ°À¤Î¾ã³²Î¨¤äÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼Î¨¤â³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤âÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊØ¤ÏËèÆü½Ð¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¡Á3Æü¤Ë1²ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢3Æü°Ê¾å½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤éÊØÈë¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÖÊØÈë³°Íè¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊØÈë¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¼õ¿Ç¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¿´ÁØ¤Ï¡¢½÷À¤Ï20¡Á30Âå¡¢ÃËÀ¤Ï50Âå°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò3ÅÀ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä«¡¢¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÄ²¤â¤ß¡×¤Ç¤¹¡£ÊØÈë¤ÏÊØ¤¬Ä²¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎ¤Î¾å¤«¤éÄ¾ÀÜ»É·ã¤·¤Æ¡¢Ä²¤Îµ¡Ç½¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä²¤â¤ß¤Ï1²ó3Ê¬¡¢Ä«ÈÕ¤Î2²ó¤À¤±¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÎÄ¾¸å¤òÈò¤±¡¢Ä²¤Î»Í¶ù¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ê»¤»¤Æ¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÄ²³è¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÇÓÝõµ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤ÎÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¤Ò¤Í¤ê¤òÆþ¤ì¤¿±¿Æ°¤ä¹ø¤ò²ó¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä²¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÊØ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥¤¥ëÎà¤Ç¤¹¡£
ËèÄ«µ¯¤¤¿¤¢¤È¡¢¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕÄøÅÙ¤ò¤á¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥¤¥ëÃ±ÂÎ¤Ç¤È¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¿©ÊªÁ¡°Ý¤â°ì½ï¤Ë¤È¤ì¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤¿¾Æ¤¤ê¤ó¤´¡×¡£¤ê¤ó¤´¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¥Ú¥¯¥Á¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ú¥¯¥Á¥ó¤ÎÎÌ¤ÈµÛ¼ýÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ì¥·¥Ô¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¾®ÎÓ ¹°¹¬¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø
1960Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÉÕÂ°±Ñ¹ñ²¦Î©¾®»ùÉÂ±¡³°²Ê¡¢¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Âç³ØÉÕÂ°¾®»ù¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¹ñÎ©¾®»ùÉÂ±¡³°²Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¾®»ù³°²Ê¹Ö»Õ¡¦½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¼«Î§¿À·Ð¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Ê¸²½¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å»ØÆ³¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ËÆüËÜ½é¤ÎÊØÈë³°Íè¤ò³«Àß¤·¤¿¡ÈÄ²¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£¶áÃø¤Ë¡Ø·ë¶É¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØÌ¾°å¤¬¼ÂÁ©¡ª ¿´¤ÈÂÎ¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ëºÇ¶¯½¬´·¡Ù¡ØÄ²Æâ´Ä¶¤È¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ì¤ÐÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º ÌÈ±ÖÎÏ¤¬10³ä¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¶À÷¡¦½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤¹¤ë¸¡ºº¤ò¥¨¥à¥¹¥ê¡¼¼Ò¤È³«È¯¡£
----------
¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø ¾®ÎÓ ¹°¹¬¡Ë