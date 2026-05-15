1児の母・鷲見玲奈「思いっきりぶりっ子してみました」ミニスカゴルフウェアショット公開「ギャップ」「美脚すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/15】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が5月14日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・35歳元テレ東アナ「美脚すぎる」思いっきりぶりっ子したミニスカゴルフウェアショット
鷲見は「可愛いウェアを着て可愛い髪型にしてもらったので、思いっきりぶりっ子してみました 怒らないで…！笑」とつづり、ゴルフウェア姿を公開。ピンクのポロシャツに白のミニスカート姿と白のハイソックス姿で、美しいスタイルが際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「ぶりっ子ショット可愛すぎます」「普段とのギャップでやられちゃう」「一緒にコース周りたい」「笑顔が癒し」「美脚すぎる」などといった声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳元テレ東アナ「美脚すぎる」思いっきりぶりっ子したミニスカゴルフウェアショット
◆鷲見玲奈、ゴルフウエアショット披露
鷲見は「可愛いウェアを着て可愛い髪型にしてもらったので、思いっきりぶりっ子してみました 怒らないで…！笑」とつづり、ゴルフウェア姿を公開。ピンクのポロシャツに白のミニスカート姿と白のハイソックス姿で、美しいスタイルが際立つコーディネートを披露している。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「ぶりっ子ショット可愛すぎます」「普段とのギャップでやられちゃう」「一緒にコース周りたい」「笑顔が癒し」「美脚すぎる」などといった声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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