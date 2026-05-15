日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

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けがが懸念されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）は２６人枠に滑り込んだ。３月の英国遠征は辞退となっていたため、代表活動参加は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来、２年ぶりとなる。

森保一監督は「練習試合では９０分やっている。コンディション的には問題ないことを現地のメディカルスタッフが確認してくれている」と明かし「けがは問題なく、コンディションも上がっている」と期待を寄せた。

唯一無二の能力を持つ冨安の起用法には、注目が集まる。先発を争う立ち位置の選手としてカウントするのか。あるいは守備のスーパーサブとして、試合終盤のピッチの強化役を担うのか。

代表ではセンターバックが本職だったが、所属クラブではサイドバック起用がメインとなっており、森保ジャパンではウィングバックでもプレー可能だろう。本人のコンディションをにらみながら、チームにとっての最善策を判断していくことになる。

◆冨安 健洋（とみやす・たけひろ）１９９８年１１月５日、福岡市博多区出身。２７歳。中学から福岡の下部組織で育ち、高３の１６年にトップ昇格。１８年１月にベルギー１部シントトロイデン、１９年７月にイタリア１部ボローニャへ移籍し、２１年８月にアーセナル加入。２５年７月の契約解除で無所属となり、同年１２月にアヤックス入り。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４２試合１得点。１８７センチ、８４キロ。右利き。