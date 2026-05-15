テレ東、TVアニメ『おそ松さん』10周年記念で特番放送 6つ子たちの魅力を改めてリスペクト
テレビ東京で30日、TVアニメ『おそ松さん』の放送10周年を記念した特番が放送されることが15日、発表された。
【画像】『おそ松さん』人気エピソード投票結果
2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ『おそ松さん』。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、25年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えた。放送10周年を記念した数多くの展開の1つとして、『おそ松さん』放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』が放送されることが決まった。
番組では、20歳になってもクズでニートな6つ子たちの魅力を改めてリスペクト。スタジオに集結した世間では“クズ芸人”として認知される芸人たちが、さまざまなエピソードを“クズ芸人”ならではの視点で検証。他にも、とにかく笑えるギャグ回、意外にも泣ける回、心がじんわりほっこりする回など、『おそ松さん』の魅力を深掘りする。
特番だけでなく、テレ東では3週にわたり『おそ松さん』関連番組の放送も予定しており、詳細は後日発表される。
■放送10周年記念特番の出演者
MC：有村昆、橋田歩果（ロージークロニクル）
ゲスト：ランジャタイ、カカロニ、酒井貴士（ザ・マミィ）
【画像】『おそ松さん』人気エピソード投票結果
2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ『おそ松さん』。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、25年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えた。放送10周年を記念した数多くの展開の1つとして、『おそ松さん』放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』が放送されることが決まった。
特番だけでなく、テレ東では3週にわたり『おそ松さん』関連番組の放送も予定しており、詳細は後日発表される。
■放送10周年記念特番の出演者
MC：有村昆、橋田歩果（ロージークロニクル）
ゲスト：ランジャタイ、カカロニ、酒井貴士（ザ・マミィ）
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