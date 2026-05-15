大阪市の横山英幸市長（大阪維新の会代表代行）は３度目の「大阪都構想」への挑戦に向け、１５日開会の市議会（定数８１）に、制度案を作る法定協議会の設置議案を提出した。

市議会で過半数を占める維新市議団（４１人）は法定協の早期設置に慎重な姿勢を示しており、対応が注目される。

法定協の設置には府・市両議会での設置議案可決が必要。府議会の３分の２を占める維新府議団はすでに賛成を決めている。

吉村洋文・大阪府知事（維新代表）と横山氏は５〜６月の府・市両議会での議案可決を、来年４月の住民投票実施に向けた「リミット」と位置づけている。

市議団は「２０２３年の前回市議選で都構想を公約に掲げなかった」として慎重で、４〜５月に市内全２４区で開催した対話集会（タウンミーティング）での市民の意見や独自の世論調査の結果を踏まえ、対応を判断する方針だ。

維新市議団の竹下隆幹事長は１５日の本会議終了後、記者団に「知事が続投すれば議員団を説得しやすい」と述べ、議案への態度を決める上で、吉村氏の去就も重視する考えを示した。吉村氏がどう判断するかも焦点の一つとなっている。