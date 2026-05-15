NPB（日本野球機構）は15日、プロ野球セ・パ両リーグの3、4月度月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグは中日の村松開人選手、パ・リーグはロッテの藤原恭大選手がそれぞれ選出され、ともに初受賞となりました。

村松選手のサヨナラ打は、4月24日のヤクルト戦での一打。チームは先制するも、失点を重ね、逆転を許し、3-4で迎えた土壇場9回、1アウト2、3塁で村松選手に打席が回ります。そこでフォークを完璧に捉え、ライト側ホームランウイングに飛び込むサヨナラ3ランに。チームの連敗を「6」で止める劇的な一打となりました。

藤原選手の一打は、4月3日のソフトバンク戦でのサヨナラ2点タイムリー二塁打です。ロッテはこの試合、先発の毛利海大投手が7回2失点の好投を見せるも打線が援護できず、8回まで無得点の苦しい展開となりました。そして2点を追う9回ウラに1点を返し、なおも2アウト2、3塁の場面。打席に立った藤原選手は低めのストレートを振り抜き、ライトの頭上を越えるサヨナラの2点タイムリー二塁打を放ちました。藤原選手にとっては、プロ入り後初のサヨナラ打となりました。