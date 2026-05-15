スピッツが、自身のレギュラーイベント3タイトル『ロックのほそ道』『ロックロックこんにちは！』『豊洲サンセット』を8月より開催。あわせて詳細を発表した。

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2010年に宮城でスタートし、今年15周年を迎える『ロックのほそ道』は、今回は8月29日、30日にゼビオアリーナ仙台で『ロックのほそ道 2026 ～15th Anniversary Special～』と題して開催。1日目には、阿部真央、クリープハイプ、フラワーカンパニーズ、2日目には、あいみょん、ズーカラデル、sumikaが出演する。

また、豊洲から有明に会場を移した『有明サンセット 2026』は、9月2日、3日にSGC HALL ARIAKEで開催。1日目には、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Original Love、柴田聡子（BAND SET）、ブランデー戦記、2日目には、コレサワ、THE COLLECTORS、chilldspot、Mega Shinnosukeが出演する。

『ロックロックこんにちは！Ver.28 ～にゃーロック！ホームズ～』は、9月17日、18日に大阪 Zepp Namba(OSAKA)にて開催。1日目には、Gateballers、ストレイテナー、Bray me 、2日目には、indigo la End、さとう。、ズーカラデルが出演する。さらに、2025年開催の同公演では幕間映像に出演した回遊魚人ツナイダーが、今年はナビゲーターとして参加する。

なお、スピッツは3イベントの計6公演すべてに出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）