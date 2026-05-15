ツインバードは、「感動シンプル」ラインの新製品「コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）」を5月29日に発売する。

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本製品は「掃除も、お手入れも、もっと手軽に」をコンセプトに開発されたコードレススティック型クリーナー。共働きや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加によって、まとめて行う掃除から気づいた時に手軽に行う掃除へと変化していることを踏まえ、従来品に寄せられたユーザーの声をもとに設計を見直した。

ヘッドには前後左右に自在に動くボールキャスターを搭載。本体がフルフラットになるため、低い家具の下までヘッドが届き、狭い場所や壁際でもスムーズに操作できる。吸込仕事率は最大60Wで、強モードでは約10分、標準モードでは約30分の連続使用が可能となっている。

パワーブラシには、髪の毛や繊維が絡まりにくいソフトブラシを採用し、メンテナンスの負担を軽減。ごみ捨てはダストパック式を採用し、ほこりの舞い上がりを抑える設計とした。あわせて、ユーザーの声をもとにジョイント部分を改善し、ごみ詰まりを軽減している。

付属の隙間ノズルを使えばハンディタイプとしても活用でき、家具の隙間など細かな場所の掃除にも対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）