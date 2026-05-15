TVアニメ「おそ松さん」放送10周年を記念した特別番組の放送が決定！
■TVアニメ「おそ松さん」について
2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ「おそ松さん」。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、2025年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えました。放送10周年を記念した数多くの展開の1つとして、「おそ松さん」放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』を放送することが決定しました！
【動画】アニメ「おそ松さん」第4期
この番組では、20歳になってもクズでニートな6つ子たちの魅力を改めてリスペクト！スタジオに集結した世間では“クズ芸人”として認知される芸人たちが、様々なエピソードを“クズ芸人”ならではの視点で検証！他にも、とにかく笑えるギャグ回、意外にも泣ける回、心がじんわりほっこりする回など、「おそ松さん」の魅力を深掘りしていきます！
「おそ松さん」放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』
放送日時：5月30日（土）あさ9時30分〜10時00分
放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）
出演：MC 有村昆、橋田歩果（ロージークロニクル）
ゲスト：ランジャタイ、カカロニ、酒井貴士（ザ・マミィ）
■「おそ松さん」関連番組を3週にわたり放送予定！
5月30日(土)の特番だけでなく、テレ東では3週に渡り「おそ松さん」関連番組を放送予定！詳細は後日発表します！
※一部地域での放送になる可能性がございます。
■テレビアニメ『おそ松さん』作品概要
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
【公式サイト／公式SNS】
公式サイト
公式X：＠osomatsu_PR
公式TikTok：＠osomatsu_anime
10周年特設サイト
【STAFF】
監督：小高 義規
シリーズ構成：松原 秀
キャラクターデザイン：安彦 英二
総作画監督：渡邊葉瑠、和田佳純
副監督：二村寧々
美術監督：田村 せいき
色彩設計：垣田 由紀子
撮影監督：福士 享
編集：坂本 久美子
音楽：橋本 由香利
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック
音響監督：菊田 浩巳
音響制作：楽音舎
アニメーション制作:PIERROT FILMS
【CAST】
おそ松役：櫻井 孝宏
カラ松：中村 悠一
チョロ松：神谷 浩史
一松：福山 潤
十四松：小野 大輔
トド松：入野 自由
トト子：遠藤 綾
イヤミ：鈴村 健一
チビ太：國立 幸
ダヨーン：飛田 展男
デカパン：上田 燿司
ハタ坊：斎藤 桃子
松造：井上 和彦
松代：くじら
2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ「おそ松さん」。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、2025年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えました。放送10周年を記念した数多くの展開の1つとして、「おそ松さん」放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』を放送することが決定しました！
【動画】アニメ「おそ松さん」第4期
この番組では、20歳になってもクズでニートな6つ子たちの魅力を改めてリスペクト！スタジオに集結した世間では“クズ芸人”として認知される芸人たちが、様々なエピソードを“クズ芸人”ならではの視点で検証！他にも、とにかく笑えるギャグ回、意外にも泣ける回、心がじんわりほっこりする回など、「おそ松さん」の魅力を深掘りしていきます！
「おそ松さん」放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』
放送日時：5月30日（土）あさ9時30分〜10時00分
放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）
出演：MC 有村昆、橋田歩果（ロージークロニクル）
ゲスト：ランジャタイ、カカロニ、酒井貴士（ザ・マミィ）
■「おそ松さん」関連番組を3週にわたり放送予定！
5月30日(土)の特番だけでなく、テレ東では3週に渡り「おそ松さん」関連番組を放送予定！詳細は後日発表します！
※一部地域での放送になる可能性がございます。
■テレビアニメ『おそ松さん』作品概要
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
【公式サイト／公式SNS】
公式サイト
公式X：＠osomatsu_PR
公式TikTok：＠osomatsu_anime
10周年特設サイト
【STAFF】
監督：小高 義規
シリーズ構成：松原 秀
キャラクターデザイン：安彦 英二
総作画監督：渡邊葉瑠、和田佳純
副監督：二村寧々
美術監督：田村 せいき
色彩設計：垣田 由紀子
撮影監督：福士 享
編集：坂本 久美子
音楽：橋本 由香利
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック
音響監督：菊田 浩巳
音響制作：楽音舎
アニメーション制作:PIERROT FILMS
【CAST】
おそ松役：櫻井 孝宏
カラ松：中村 悠一
チョロ松：神谷 浩史
一松：福山 潤
十四松：小野 大輔
トド松：入野 自由
トト子：遠藤 綾
イヤミ：鈴村 健一
チビ太：國立 幸
ダヨーン：飛田 展男
デカパン：上田 燿司
ハタ坊：斎藤 桃子
松造：井上 和彦
松代：くじら