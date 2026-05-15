ファミマ“ヨッシー”だけの「一番くじ」発売！ 約50cmのぬいぐるみなど登場
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」が、5月23日（土）から、全国の「ファミリーマート」店舗および「Nintendo TOKYO」などで順次発売される。
【写真】ピンク＆きいろヨッシーのグッズも登場！
■ヨッシーファン必見
今回登場する「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」は、『スーパーマリオ』のキャラクター、ヨッシーのみのグッズがそろう、全7等級27種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
目玉のA賞は、りんごを抱えてお座りしたヨッシーのぬいぐるみを用意。約29cmサイズで、部屋に飾れば存在感が抜群だろう。
また、B賞はみどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から選べる「カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット」、C賞は取っ手がりんごデザインになった「とってもすてきなマグカップ」が続く。
そのほか、4種から選べるプレートや、コースター、クリップ、チャームがそろうラバーコレクションなどもラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞として約35cmの「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」の提供や、約50cmの大きなヨッシーのぬいぐるみが当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」は、1回750円（価格は税込み）。「ファミリーマート」、「Nintendo TOKYO」、「Nintendo OSAKA」、「Nintendo KYOTO」、「Nintendo FUKUOKA」などで販売される。
【写真】ピンク＆きいろヨッシーのグッズも登場！
■ヨッシーファン必見
今回登場する「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」は、『スーパーマリオ』のキャラクター、ヨッシーのみのグッズがそろう、全7等級27種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、B賞はみどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から選べる「カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット」、C賞は取っ手がりんごデザインになった「とってもすてきなマグカップ」が続く。
そのほか、4種から選べるプレートや、コースター、クリップ、チャームがそろうラバーコレクションなどもラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞として約35cmの「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」の提供や、約50cmの大きなヨッシーのぬいぐるみが当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」は、1回750円（価格は税込み）。「ファミリーマート」、「Nintendo TOKYO」、「Nintendo OSAKA」、「Nintendo KYOTO」、「Nintendo FUKUOKA」などで販売される。