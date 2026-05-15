日本が4年ぶり8度目の優勝 後藤あいは個人2位【クイーンシリキットカップ】
＜クイーンシリキットカップ 最終日◇15日◇スントゥール・ハイランズGC（インドネシア）◇パー72＞アジア太平洋地域の13カ国が参加する女子アマチュアチーム選手権の最終ラウンドが終了した。
【写真】これが”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
昨年に続いて代表入りした岩永杏奈をはじめ、昨年JLPGAステップ・アップ・ツアーでアマチュア優勝を果たした後藤あい、2025年日本女子オープンで3位に入りローアマチュアを獲得した廣吉優梨菜の3人が出場。各チーム3人中2人のベストスコアの合計で優勝が争われる団体戦で、チームジャパンが、トータル33アンダーで、大会4連覇がかかるチーム韓国を1打差で下し、2022年以来となる8度目の優勝を挙げた。さらに個人戦では、キム・ギュビン（韓国）とのプレーオフに敗れたものの後藤が2位。2打差に岩永、トータル11アンダーの4位に廣吉と、個人においても日本勢の強さが光った。【団体戦・最終ラウンドの上位成績】1位：日本（-33）2位：韓国（-32）3位：香港（-19）4位：台湾（-9）5位：タイ（-9）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
クイーンシリキットカップ 個人成績
後藤あい プロフィール＆成績
岩永杏奈 プロフィール＆成績
廣吉優梨菜 プロフィール＆成績
竹田麗央が首位発進 米国女子ツアーのリーダーボード
【写真】これが”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
昨年に続いて代表入りした岩永杏奈をはじめ、昨年JLPGAステップ・アップ・ツアーでアマチュア優勝を果たした後藤あい、2025年日本女子オープンで3位に入りローアマチュアを獲得した廣吉優梨菜の3人が出場。各チーム3人中2人のベストスコアの合計で優勝が争われる団体戦で、チームジャパンが、トータル33アンダーで、大会4連覇がかかるチーム韓国を1打差で下し、2022年以来となる8度目の優勝を挙げた。さらに個人戦では、キム・ギュビン（韓国）とのプレーオフに敗れたものの後藤が2位。2打差に岩永、トータル11アンダーの4位に廣吉と、個人においても日本勢の強さが光った。【団体戦・最終ラウンドの上位成績】1位：日本（-33）2位：韓国（-32）3位：香港（-19）4位：台湾（-9）5位：タイ（-9）
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