後藤あいが個人トップで、チーム優勝に貢献した（写真はNTTドコモビジネスレディス）（撮影：GettyImages）

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＜クイーンシリキットカップ　最終日◇15日◇スントゥール・ハイランズGC（インドネシア）◇パー72＞アジア太平洋地域の13カ国が参加する女子アマチュアチーム選手権の最終ラウンドが終了した。

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昨年に続いて代表入りした岩永杏奈をはじめ、昨年JLPGAステップ・アップ・ツアーでアマチュア優勝を果たした後藤あい、2025年日本女子オープンで3位に入りローアマチュアを獲得した廣吉優梨菜の3人が出場。各チーム3人中2人のベストスコアの合計で優勝が争われる団体戦で、チームジャパンが、トータル33アンダーで、大会4連覇がかかるチーム韓国を1打差で下し、2022年以来となる8度目の優勝を挙げた。さらに個人戦では、キム・ギュビン（韓国）とのプレーオフに敗れたものの後藤が2位。2打差に岩永、トータル11アンダーの4位に廣吉と、個人においても日本勢の強さが光った。【団体戦・最終ラウンドの上位成績】1位：日本（-33）2位：韓国（-32）3位：香港（-19）4位：台湾（-9）5位：タイ（-9）
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クイーンシリキットカップ　個人成績
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