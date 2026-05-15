15日のボートレース江戸川G2「江戸川634杯 モーターボート大賞」5日目準優勝戦12Rでアクシデントが続発した。

予選トップ通過の1号艇・坂元浩仁（40＝愛知）がコンマプラス02のフライングで返還欠場（発売額9055万4000円の約82.4％に当たる7464万100円が返還）。残る5艇の争いは2周1マークで山口達也（39＝岡山）が切り返し気味に内を突いて1着となったものの、追い抜き不良による不良航法と見なされ賞典除外。2着の片岡雅裕（40＝香川）とともに3着に入った高田明（41＝佐賀）が、16日の最終日12Rで争われる優勝戦に進出した。メンバーは以下の通り。

1号艇・小池修平（30＝大阪）

2号艇・井上一輝（32＝大阪）

3号艇・向後龍一（44＝埼玉）

4号艇・湯川浩司（46＝大阪）

5号艇・片岡雅裕（40＝香川）

6号艇・高田明（41＝佐賀）

なお坂元はG2児島モーターボート大賞終了後の7月6日から30日間のフライング休みに入り、休み明け後の8月5日から6カ月間は罰則によりG1・G2に出場できなくなった。