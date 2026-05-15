お笑いコンビ・『アンガールズ』の山根良顕さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新し、長女が11歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 アンガールズ 】山根良顕 長女の11歳誕生日を報告 相方・田中卓志の第1子誕生も祝福「めでたい」



山根さんは「田中の子供も産まれてめでたい」と、昨日第1子男児の誕生を報告した相方・田中卓志さんを祝福。続けて「そして娘も先日誕生日でした」と綴り、誕生日を迎えた自身の長女の画像を公開しました。





誕生日のお祝いについて「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！」「僕はラザニア作ったり、娘の好きなミニトマト山盛りサラダ作ったり、手羽先のオーブンで焼いたのとか作ったりしました！」と、家族みんなで準備したと明かしています。





しかし「私は誕生日会には仕事で参加できず ごめんよー」と、山根さん自身は誕生会には出られなかったとのこと。





そして「ついこの前生まれた気がしてたけどもう11歳！」「ほんとここまで育ってくれてありがとう いつも優しくて頑張り屋ですごい自慢の娘です（親バカ）」と照れくさそうに締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】