トランプ大統領が北京出発　両首脳は庭園で友好ムード演出　首脳会談は台湾問題めぐり一時緊張か　今回の訪中の成果は

アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談を終え、北京を出発しました。

友好ムードが演出される一方で、台湾問題などでは両氏が緊張する場面もありました。

トランプ大統領は15日、中国共産党の中枢、中南海を訪問。

習近平国家主席の案内で庭園を散策しました。

習主席が通訳を介しながら庭園の歴史を説明すると、トランプ氏は「素晴らしい場所だ。気に入った。離れたくなくなる」などと話しました。

また、庭園のバラに感動したトランプ大統領に、習主席は「バラの種を贈る」と伝えるなど、両首脳の友好ムードも演出されました。

14日に行われた米中首脳会談では、両首脳が予定時間を超えて2時間15分にわたって意見を交換。

会談の焦点の1つが台湾問題でした。

アメリカメディアは、習主席が「衝突の恐れがあり最大限慎重に処理すべきだ」と警告したことで、会談は一時、緊張感に包まれたとの見方を伝えました。

ただ、トランプ氏は発言には反応せず、台湾について譲歩しない姿勢を示したということです。

一方、中国側は15日朝、共産党系メディアが「節度ある競争によって関係を安定させる建設的な戦略的安定関係の構築で両首脳が合意した」ことを会談の成果として1面で伝えています。

台湾問題など譲れない一線はある一方、アメリカとの関係は安定させたいとの意図があるとみられます。

また、イラン情勢についてトランプ大統領は、FOXニュースのインタビューで「習主席がホルムズ海峡の開放で協力を申し出た」と明かしました。

トランプ大統領：

習主席は合意を望んでいる。彼は合意を望んでいるんだ。“少しでも役に立てることがあれば喜んで協力したい”と申し出てくれた。

両首脳は15日、庭園を散策したあと少人数での会談に臨みました。

その冒頭、トランプ大統領は「イランに関して我々の見解はよく似ている。事態に終止符を打ち、イランに核兵器を持たせない、ホルムズ海峡の自由航行を確保したい」と述べました。

対して習主席は「今回の訪問は歴史的かつ象徴的な訪問だ。私たちは両国間の新たな関係、すなわち建設的な戦略的安定関係を築くことに合意した」と述べました。

中国外務省は、「経済貿易に加え国際問題、地域問題について意思疎通を強化することで合意した」などと発表していて、台湾問題やイラン情勢など突っ込んだやり取りが行われたものとみられます。