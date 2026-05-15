それだけの仕事をしているのか。

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米スポーツビジネス専門メディア「スポーティコ」が1月に発表したスポーツ界の2025年収入のトップ100。1位はサッカー選手クリスティアーノ・ロナルドの2億6000万ドル（約408億円）、2位はプロボクシングの元4団体世界スーパーミドル級統一王者のカネロ・アルバレス（1億3700万ドル・約215億円）、3位もサッカーのリオネル・メッシ（1億3000万ドル（約204億円）と続く。

大リーグ・ドジャースの大谷翔平は8位で1億250万ドル（約160億円）。プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（6200万ドル（約97億円）で25位に入った。

ゴルフ界では6人がランクイン。10位にJ・ラーム（1億70万ドル・約158億円）、14位R・マキロイ（9120万ドル.143億円、16位S・シェフラー（8030万ドル・約126億円)、23位にB・デシャンボー（6270万ドル・約98億4300万円）。63位J・ニーマン（4737万ドル・約74億3700万円）。そして、T・ウッズが41位（5440万ドル・約85億4000万円）にランクインしている。

ラーム、デシャンボー、ニーマンは契約金と大会賞金が高額のLIVゴルフに在籍する選手で納得だが、ファンからしてみれば、昨年1試合も公式試合に出場していないウッズの稼ぎは解せないのではないか。

飲酒（または薬物）運転、器物損壊および尿検査拒否

実は、ウッズの収入の約半分は米ツアーの役員報酬なのだ。2024年のPGAツアーの税務申告書によれば、ウッズに支払われた金額は正規報酬が1834万4359ドル。関連報酬が1098万3616ドル。合計2932万7975ドルは、日本円にすれば46億円を超える金額だ。これは、当時のJ・モナハンコミッショナーの報酬（1922万7852ドル・約30億円）以上で、同じプレーヤー理事であるJ・スピースの1586万9687ドル（約25億円）を大きく上回る。

この金額は一昨年のものだが、その後にウッズはPGAツアーの理事だけでなく、昨年新たに設立されたPGAツアーエンタープライズで改革委員長を務めるなど、さらに報酬は増えているはずだ。となれば、近年のウッズの主要な収入源はPGAからの役員報酬ということになるが、今年3月に4度目の自動車事故を起こし、飲酒（または薬物）運転、器物損壊および尿検査拒否の容疑で逮捕され、その後、釈放されたウッズは自身のX（旧ツイッター）を更新し、活動休止を発表した。「プロゴルファーの前に、ひとりの人間として問題あり」という声も聞こえるメジャー15勝のレジェンドはさて、莫大な報酬を受け取るほど近年のPGAツアーに貢献しているとは思えないのだが。